Hall Marathon Firenze e Vivicittà, info e percorso

Domenica 6 aprile arriva l’edizione storica dell’Half Marathon Firenze numero 41 e Vivicittà dedicata alla pace e a supporto beneficio di Associazione Tumori Toscana, organizzate da Uisp Firenze col supporto di oltre 550 volontari e il coordinamento di Marco Ceccantini.

Storica perché l’evento è sold-out da diverse settimane.Saranno 6000 in gara tra la competitiva sulla distanza della mezza maratona (21 km e 97 metri) e Vivicittà, la non competitiva dedicata alla pace di poco più di 10 km.

C’è anche la staffetta mezza per uno. Partenza alle 9 da Lungarno della Zecca, arrivo in piazza Santa Croce.

Intanto domani, sabato 5 aprile, apre il Villaggio in piazza Santa Croce dalle 10 alle 20, per il ritiro del pettorale di gara e altre iniziate come le Charity Walk dedicate a Michelangelo (alle 10, 10.30 e alle 11) a supporto di Firenze In Rosa onlus.

Presso il villaggio il sabato si può, gratuitamente a cura del Centro Zen Fisioterapia, previa prenotazione, usufruire del test baropodometrico, dal valore di 60 €, nelle fasce orarie 11/12 e15/16, test che ha la finalità di migliorare la postura, prevenire infortuni e ottimizzare le prestazioni sportive, in pratica serve a comprendere come il piede si appoggia a terra e come ciò possa influenzare la salute.

Sempre presso il Villaggio a cura di Maxismall la possibilità di provare scarpe da running Mizuno (sponsor tecnico dell’evento) nei modelli Sky Rise, Wave Ultima e Wave Rider.

I TOP RUNNERS

Tra gli atleti d tenere d’occhio ci sono Jean Marie Vianney Niyomukiza, burundiano tesserato perla Libertas Unicusano Livorno, che conosce bene le strade di Firenze essendo stato vincitore delle ultime tre edizioni della Notturna di San Giovanni sulla distanza dei 10 km.

Jean Baptiste Simukeka, dal Rwanda, tesserato per l’Orecchiella Garfagnana, è stato il vincitore lo scorso settembre della impegnativa Maratona del Mugello a Borgo San Lorenzo, chiusa in 2 ore, 24minuti e 23 secondi.

Evans Kipkorir, del Kenia, lo scorso 2 marzo è stato ottavo alla Roma Ostia Half Marathon chiusa in1:02’33”.

Per quanto riguarda l’Italia e la Toscana da tenere particolarmente d’occhio anche il fiorentino di Calenzano Emanuel Daniel Ghergut, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano, che è stato seguito e supportato negli ultimi due mesi dal Centro Zen Fisioterapia, uno dei partner tecnici dell’evento, al fine di metterlo nelle migliori condizioni possibili per ben figurare. Allenato da Francesco Galeotti, Ghergut , già campione toscano Fidal 2024 sui 10mila metri in pista a Pietrasanta (coprendo ladistanza in 30’50”80), ha un primato personale in mezza maratona di 1 ora e 07’13” fatto a Milano lo scorso anno.

Qualche mese fa ha debuttato sulla distanza della maratona a Valencia dove era transitato a metà gara in 1 ora 10’05” per poi calare nel finale, mentre la scorsa settimana ha chiuso la maratonina di Pistoia al terzo posto correndo in 1 ora 11’37”. In preparazione alla maratona Ghergut aveva vinto la “30 ‘n piana” a Campi Bisenzio sulla distanza di 30 km stabilendo il doppio primato dell’evento: 1 ora 43’ 25” per completare la gara e 1 ora e 13’ per il passaggio ai 21 km e 97 metri.

Dalla Spagna arriva il triatleta Alejandro Fernàndez Morales capace di correre la mezza maratona in 1 ora e 22’.

DONNE

In campo femminile Maria Gorette Subano, keniana, 29 anni, ex giocatrice di pallacanestro in giovane età, figlia di una maratoneta da 2 ore e 30’ (Lucia Subano) risiede dal 2010 in Italia, a Milano, dove si è laureata in economia e dove ora lavora in un’azienda e talvolta anche come modella. La sua prima vera gara è stata nel marzo 2022, sugli 8 km in Kenya, e dopo altri cinque mesi in altura (da giugno a novembre) si rivela il 13 novembre nei 10 km su strada a Riva del Garda vincendo in 33:55. E’ stata poi capace di correre la maratona in 2:38’45”lo scorso settembre a Berlino e i 10 km in 33’32”. La sua miglior mezza maratona l’ha corsa a Milano nel 2023 col tempo di 1:14’03”. Preferisce il secondo nome (Gorette) ereditato dalla nonna.

RECORD DELLA CORSA: Poul Tiongik 1:01’57” (2023) e Brigid Jelimo Kambergei 1h10’00” (2022)

CURIOSITA’

Saranno 82 le nazioni rappresentate. Sono rappresentate tutte le regioni italiane e 101 province su110. Il più giovane iscritto è Ernesto Bencini di 17 anni, la più giovane è Sofia Onlund di 18 anni.Il meno giovane è Efrem Casonato di 77 anni, la meno giovane è Piper Peterson di 79.Hanno scelto di correre la mezza maratona a Firenze anche alcuni atleti della società Atletica Rigaudo I Love Sport, seguiti da Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo nella marcia alle Olimpiadi diPechino 2008, un argento e un bronzo Mondiale e 14 titoli italiani assoluti in bacheca.

In gara anche Rocio Rodriguez Reina, giornalista e blogger, moglie dell’ex capitano della Fiorentina Borja Valero, tesserata per l’Isolotto.

Tra i partecipanti anche 560 Allievi e Allieve della scuola sottufficiali Carabinieri “Maritano” (cheha sede a Firenze in località Castello), col doppio scopo di mettere in bacheca una bella giornata di allenamento e contemporaneamente testimoniare una presenza nella città che li ospita. Lo scorso anno parteciparono in circa 200; quest’anno offriranno un colpo d’occhio di ancora maggiore impatto. Alla 10 km non competitiva parteciperanno anche il Colonnello Massimiliano Sole,comandante del Reggimento Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze, insieme ad altri Ufficiali.

RISTORI

Sul percorso sono previsti 5 ristori, 4 lungo il percorso più quello all’arrivo in piazza Santa Croce nelquale saranno presenti anche prodotti senza glutine grazie ad AIC Toscana. Oltre a quello in Piazza Santa Croce gli altri due ristori (ciascuno utilizzato due volte) sono situati sul Lungarno Vespucci (ovvero al 5° e al 15° km) e in piazza Pitti (all’8° e al 19° km), quest’ultimo quindi particolarmente suggestivo e di appeal per fotografi e operatori tv.

GUARDAROBA La domenica presso il Villaggio di piazza Santa Croce tra le 8 e le 13 c’è la possibilità di usufruiredello stand del deposito sacche, dove gli atleti iscritti alla gara competitiva potranno depositare lasacca del pacco gara che hanno avranno avuto in regalo al momento del ritiro del pettorale. Vaprecisato che il guardaroba accetta soltanto il deposito delle sacche gara e non possono essereaccettati bagagli diversi, trolley, valige e altri tipi di borse.

RISCALDAMENTO COLLETTIVO PREGARA

Il giorno della gara a partire dalle 8.15 si potrà partecipare al riscaldamento collettivo training pre-gara a cura della Fulvio Massini Consulenti Sportivi.

BANDE MUSICALI Ad allietare gli atleti ci saranno bande musicali che faranno animazione dal vivo e da catalizzatoredi pubblico. La banda dell'Associazione Musicale Fiorentina insieme alla banda Filarmonica Verdidi Fiesole occuperanno, come lo scorso anno, la scalinata davanti alla Biblioteca Nazionale inpiazza Cavalleggeri per accompagnare le fasi che precedono l’avvio e la partenza stessa degli atleti.La banda Filarmonica Verdi di Signa, una bella realtà composta da tanti giovani e giovanissimi, saràinvece in Piazza della Calza.

ELENCO STRADE PERCORSO A HALF MARATHON 2025PARTENZA LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza via delle Casine) LUNGARNO PECORI GIRALDI - PONTE SAN NICCOLÒ – PIAZZA FERRUCCI - LUNGARNO CELLINI –PIAZZA POGGI – LUNGARNO SERRISTORI-PIAZZA DEMIDOFF- VIA DEI RENAI – PIAZZA DE MOZZI -PONTE ALLE GRAZIE – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI -VIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA -PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI (girostretto) - VIA ROMA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA -PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI – PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIACURTATONE - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA- VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNOVESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNO SODERINI - LUNGARNO SANTAROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIA CAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SAN FREDIANO - VIA DEISERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA - VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE – PIAZZA PITTI – VIAGUICCIARDINI – VIA DE BARDI – LUNGARNO TORRIGIANI – PONTE ALLE GRAZIE - LUNGARNO DELLEGRAZIE - PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI2° GIROVIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA - PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI (girostretto) - VIA ROMA- PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA -PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI - PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIACURTATONE - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA- VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNOVESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNO SODERINI - LUNGARNO SANTAROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIA CAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SAN FREDIANO - VIA DEI SERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA - VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE - PIAZZA PITTI – VIAGUICCIARDINI – VIA DE BARDI – LUNGARNO TORRIGIANI – PONTE ALLE GRAZIE - LUNGARNO DELLEGRAZIE - PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI - VIA MAGLIABECHIARRIVO PIAZZA SANTA CROCE,