Guerriglia urbana a San Jacopino: scontro politico sui CPR

La gestione dell'ordine pubblico e la tutela del sistema sanitario si trovano a un punto di giuntura critico. Il delicato equilibrio tra procedure di espulsione dei cittadini stranieri non regolari, verifiche mediche d'idoneità e sicurezza urbana ha innescato un acceso dibattito politico e istituzionale che vede al centro la città di Firenze e le sue strutture di prima linea.

Da un lato, emergono dati clinici che bloccano i trasferimenti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e accendono le polemiche sulla trasparenza amministrativa; dall'altro, violenti episodi di cronaca locale riportano d'attualità la discussione sull'efficacia dell'accoglienza e sulla necessità di presidi di contenimento della criminalità.

La sovrapposizione tra la pressione sulle strutture ospedaliere e l'inasprirsi dei problemi di sicurezza nei quartieri del capoluogo pone le istituzioni di fronte a scelte complesse, bilanciate tra il rispetto delle norme di legge e la tenuta della vivibilità cittadina.

I dati emersi presso l'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri nei primi quattro mesi del 2026 hanno sollevato una bufera. Su un totale di 50 immigrati destinatari di un provvedimento di espulsione, ben 34 (pari a circa il 68%) sono risultati inidonei dal punto di vista sanitario al trasferimento nei CPR. Questo alto tasso di inidoneità ha di fatto bloccato la macchina dei rimpatri.

L'entità di queste cifre è emersa a seguito di un'interrogazione consiliare a cui ha risposto l'assessore Monni. Successivamente, durante un'audizione in Commissione Sanità, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci ha chiesto formalmente al direttore della ASL Toscana Centro, Valerio Mori, se l'azienda intendesse avviare un'indagine interna per chiarire l'origine di numeri così anomali e verificare la corretta applicazione delle procedure. La direzione dell'azienda sanitaria ha opposto un netto rifiuto all'apertura di qualsiasi verifica aziendale.

La decisione di non procedere con accertamenti interni, di fronte a una percentuale di inidoneità così elevata, solleva forti dubbi sul piano della trasparenza amministrativa. Quando si registrano scostamenti statistici di questa portata, l'assenza di verifiche rischia di alimentare perplessità sulla rigorosità dei controlli, creando zone d'ombra in un settore cruciale per la legalità e la sicurezza pubblica.

A complicare il quadro interviene la riorganizzazione operativa stabilita dalle nuove disposizioni e dal protocollo siglato con la Prefettura. Le valutazioni cliniche per attestare l'idoneità dei soggetti destinati ai CPR non saranno più affidate ai reparti di Infettivologia, ma verranno interamente trasferite ai Pronto Soccorso.

Questa scelta ha suscitato l'immediata reazione dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia (Jacopo Cellai, Diego Petrucci, Alessandro Tomasi ed Enrico Tucci). La contestazione punta il dito sul forte impatto operativo che la misura avrà sui presidi d'emergenza.

I Pronto Soccorso e il personale sanitario sono già stremati da affollamento quotidiano e lunghe attese. Aggiungere un ulteriore carico burocratico e valutativo sui medici di prima linea rischia di aggravare la congestione strutturale delle corsie.

Invece di fare chiarezza retrospettiva sui certificati passati, la nuova procedura sposta mansioni peritali di natura amministrativo-espulsiva sulla medicina d'urgenza. Un cortocircuito che finisce per snaturare la missione primaria del Pronto Soccorso, appesantendo un sistema assistenziale già al limite.

Mentre il dibattito sulle idoneità sanitarie occupa le aule regionali, le strade della città registrano gravi episodi di ordine pubblico. Di domenica sera, intorno alle ore 19.30, la zona di viale Redi nel quartiere di San Jacopino è stata teatro di violenza tra bande di immigrati nordafricani e sudamericani. I gruppi si sono affrontati in strada armati di cinghie e mazze da baseball, danneggiando automobili e terrorizzando residenti e commercianti.

Nella lettura delle opposizioni di centrodestra, i due fronti della vicenda si saldano in un preciso legame causa-effetto: l'elevato tasso di inidoneità medica (68%) neutralizza i decreti di espulsione e blocca i trasferimenti nei CPR, lasciando persone destinate al rimpatrio libere di stazionare sul territorio e alimentare sacche di degrado. Francesco Torselli, eurodeputato di Fratelli d'Italia - ECR, ha attaccato il modello dell'accoglienza diffusa promosso dal PD, denunciando come il rifiuto ideologico dei CPR regionali finisca per "trasformare San Jacopino in una favela sudamericana".

Dura anche la posizione della Lega, con l'onorevole Tiziana Nisini e il segretario provinciale Federico Bussolin, che hanno richiamato le istituzioni ad ascoltare gli appelli accorati dei "comitati composti da cittadini", esausti per un'insicurezza non più soltanto percepita ma drammaticamente reale. Rifiutare i centri di permanenza e non garantire controlli rigorosi, sostengono le opposizioni, significa privare le forze dell'ordine degli strumenti di sanzione e trasformare interi quartieri residenziali in zone franche.

Le vicende fiorentine evidenziano una frizione sistemica tra l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e amministrativi di espulsione, i limiti di mandato della sanità regionale e la domanda di sicurezza pubblica a livello municipale. Se la politica regionale e le aziende sanitarie rivendicano l'autonomia delle valutazioni cliniche, l'impatto di un blocco delle espulsioni si scarica inevitabilmente sui Pronto Soccorso e sui quartieri cittadini.