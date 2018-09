Guardia di Finanza: a Firenze il nuovo Comandante toscano, il Generale Bartoloni

Il Generale Valente ha espresso al Generale Carbone i più sentiti ringraziamenti per i risultati conseguiti in ogni settore di servizio

Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale e Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo D’Armata Edoardo VALENTE, ha avuto luogo oggi, presso la caserma “Lido Gori” di Firenze, sede del Comando Regionale Toscana, la cerimonia del “passaggio delle consegne” tra il Generale di Divisione Michele CARBONE (che, a breve, assumerà l’incarico di Comandante Regionale Lazio) ed il Generale di Divisione Bruno BARTOLONI.

Erano presenti le massime Autorità civili, militari e religiose a livello regionale i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale della Regione, una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio presso i reparti dipendenti, nonché l’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Firenze ed i delegati della rappresentanza militare (CO.BA.R).

Il Generale Valente ha espresso al Generale Carbone i più sentiti ringraziamenti per i risultati conseguiti in ogni settore di servizio. In particolare, si è soffermato sull’attività posta in essere a contrasto della criminalità organizzata e sul ricorso alle misure di contrasto di natura patrimoniale. Auspicando che si continui in tale direzione al fine di tutelare l’economia sana della Toscana. L’alto Ufficiale ha altresì evidenziato l’impegno profuso nella lotta all’evasione fiscale, alla contraffazione ed a ogni forma di abusivismo, a tutela delle aziende rispettose delle regole che operano nella legalità. Il Comandante Interregionale ha anche sottolineato quanto fatto per la riorganizzazione del dispositivo aeronavale del Corpo, operante sulle coste toscane al fine di intensificare il contrasto ai traffici illeciti e ad ogni altra forma di illegalità perpetrata via mare.

Il Generale BARTOLONI, 53 anni, è giunto a Firenze da Cagliari dove ha svolto, fino al 18 settembre scorso, la funzione di Comandante Regionale Sardegna.

Nel corso della sua carriera l’Ufficiale Generale ha ricoperto importanti incarichi sia in ambiti operativi alle sedi di Rodero (CO), Genova, Locri, Prato, Torre Annunziata e sia di stato maggiore presso il Comando Generale, nonché svolto rilevante attività di docenza e seminariale presso vari Atenei.