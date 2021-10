Greve in Chianti capitale delle Città Slow

La filosofia della lumaca color arancio che si ritrova nella pluralità delle esperienze di tutto il mondo continua a dare voce a Greve e alle città italiane e internazionali che aderiscono alla rete del comuni slow. Un ruolo da protagonista per il territorio chiantigiano che nel 1999, ad opera dell’allora sindaco Paolo Saturnini, scomparso prematuramente nel 2020, si fece promotore della nascita del network. Nel segno di un grande uomo e un amministratore lungimirante il Chianti tutto continua a rafforzare gli obiettivi e i contenuti di una pratica virtuosa che entra in ogni campo della vita e si fa stile.

E’ un appuntamento amato e atteso allo stesso tempo quello della mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della rete internazionale delle città del buon vivere che si terrà per la quindicesima edizione in piazza Matteotti a Greve in Chianti sabato 2 e domenica 3 ottobre. Il Chianti si riempirà di profumi, sapori e colori con gli stand dell’Italia che ama la buona tavola, la genuinità dei prodotti, la qualità e la cultura dell’accoglienza. All’appuntamento di Greve, promosso e organizzato dal Comune, in collaborazione con il Centro commerciale Le Botteghe di Greve, sono attese tante produzioni tipiche locali. Tante le regioni che trascorrono il week end in collina per partecipare alla mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della Rete Internazionale delle Città del buon vivere.

Saranno presenti le mozzarelle di Caiazzo, i tortellini e il parmigiano di Baiso, le acciughe e il pesto di Levanto, il tartufo di Acqualagna, il tartufo di San Miniato, il miele e le confetture di Orvieto.

“Siamo felici - commenta il sindaco Paolo Sottani - che a Greve in Chianti torni ad affermarsi il modello italiano del vivere slow dedicato quest’anno al ricordo di Paolo Saturnini, la cui opera amministrativa, il cui impegno politico-istituzionale hanno inciso profondamente nella crescita promozionale e turistica del nostro territorio”. “Soprattutto dopo il difficile periodo dell’emergenza che abbiamo vissuto e stiamo vivendo - continua il primo cittadino - rispristinare l’essenza del vivere slow diventa una necessità per ripartire, riscoprire il gusto della vita nella lentezza, assaporare la semplicità delle tradizioni e delle produzioni locali riconoscendo e salvaguardando il valore e l’identità del territorio di origine ci permetteranno di recuperare consapevolezza e tornare alla tanto desiderata normalità”.

Il cuore storico del Chianti accoglierà le produzioni tipiche locali delle città slow provenienti da varie aree dello stivale. “Un viaggio dei sapori che da nord a sud - continua l’assessore al Turismo Lorenzo Lotti - attraversa la penisola che permette di valorizzare le risorse e le eccellenze di piccole grandi realtà che hanno saputo custodire il tempo e costruire la propria cultura sull’identità di un prodotto, di una radice enogastronomica che è diventata la cifra distintiva di quel territorio”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il villaggio, sempre più aperto e internazionale, delle città slow cresciuto nei numeri e nelle adesioni fino a raggiungere la presenza di oltre 200 città internazionali di cui un'ottantina italiane.

IL PROGRAMMA

Sabato 2 ottobre l'apertura degli stand si terrà dalle ore 10 alle ore 19 e sarà affiancata dal Mercatino degli artigiani all'opera. Tra gli eventi più significativi il ricordo che l'amministrazione comunale ha preparato per rendere onore alla memoria di Paolo Saturnini. All'iniziativa "Ricordando l'amico, l'amministratore ed il presidente onorario Cittaslow”, in programma sabato 2 ottobre alle ore 17 saranno presenti il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, il Presidente del Consiglio comunale Stefano Romiti e Giulio Saturnini, figlio di Paolo.

La due giorni sarà arricchita da alcuni eventi culturali e musicali come la Serata Dantesca, prevista alle ore 16 di domenica 3 ottobre nella Terrazza del Museo San Francesco a cura di Riccardo Starnotti. Non mancherà, come di consueto, la musica protagonista nel weekend targato Città Slow in piazza Matteotti con la streetband Attraroba, sabato 2 ottobre alle ore 15, e Florence Jazz Quartet, in programma domenica 3 ottobre alle ore 17:30. Ingresso libero.