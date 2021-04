Grand Universe Lucca nella Travel+Leisure 2021 IT LIST

Grand Universe Lucca, iconico hotel fresco di riapertura nel cuore di Lucca, è orgoglioso di annunciare di essere stato incluso nella Travel + Leisure 2021 It List, una speciale classifica delle migliori aperture del 2020 scelte per la loro capacità di innovare e al tempo stesso di mantenere un’identità ben definita. L’hotel, parte della famiglia Marriott e del brand Autograph Collection, è l’unica struttura europea, tra quelle appartenenti al gigante americano dell’ospitalità, ad essere stata inclusa in questa esclusiva lista.

Ispirate al grande Maestro Giacomo Puccini e alla scena musicale lucchese del passato, le stanze del Grand Universe si trovano all’interno di un prestigioso palazzo rinascimentale del XVI secolo, da sempre un crocevia culturale fondamentale per questa città così viva. La recente ristrutturazione lo ha reso un luogo accogliente ed elegante, senza privarlo della sua profonda identità e dei numerosi richiami alla Toscana, dai colori dei tessuti fino ai materiali scelti per le finiture.

L’hotel è davvero l’esempio perfetto del mix vincente fra tradizione e sguardo al futuro, dato che riserva grandi spazi alla storia della città e dell’edificio che lo ospita (come le fondamenta romane dell’edificio ancora perfettamente conservate nella cantina Eterno), portando avanti al tempo stesso un’innovativa offerta culinaria, attraverso i piatti del ristorante Legacy, e di esperienze, come la mixology class curata dal bartender del rooftop bar Sommità,per soddisfare anche il più contemporaneo dei gusti.

Secondo Travel + Leisure, il Grand Universe è anche il luogo ideale dal quale partire per “esplorare Lucca come i veri local, assaggiare le specialità toscane come le crepes alla farina di castagne, degustare vini biodinamici in compagnia di un sommelier e immergersi nei miti e nelle leggende della città”, con la terrazza che, complice l’arrivo della bella stagione diventa “il luogo ideale per godersi la vista sui tetti in terracotta di Lucca con in mano un bicchiere di Chianti”.

Grand Universe Lucca è una proprietà del Gruppo Marcucci Italia e di Shaner Italia, ed è gestito da Shaner Ciocco Properties.