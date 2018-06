Gran Premio, Mugello GP 2018: ecco tutte le informazioni utili

E’ partito il conto alla rovescia per l'evento più atteso dell’anno da tutti gli amanti dei motori

Oltre 160.000 spettatori si riverseranno tra i prati dell’autodromo e le strade del territorio per assistere alla tappa italiana del MotoGp di questo weekend. Una cifra imponente che necessità di un grande sforzo organizzativo affinché tutto si svolga per il meglio, in termini di viabilità, sicurezza e offerta. L’Amministrazione Comunale e i vari uffici tecnici sono a lavoro da mesi assieme a tutti gli altri soggetti coinvolti per dare risposte efficaci su questi temi, vediamo dunque i punti principali:

. VIABILITA’:

Uno dei temi cardine del Moto Gp è la viabilità delle strade mugellane, soprattutto quelle che collegano l’autodromo al casello autostradale e ai principali snodi viari. Per gestire al meglio questa problematica è stato predisposto un servizio di viabilità che si avvarrà della Polizia Stradale, della Polizia Municipale dell'Unione Mugello e della Polizia Provinciale, il tutto di concerto con L’arma dei Carabinieri, la Protezione Civile, la Città Metropolitana, la Prefettura e Questura di Firenze.

Riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali prescrizioni adottate:

- il Prefetto della Provincia di Firenze ha disposto con propria ordinanza l'interdizione della circolazione dei veicoli aventi massa limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., nonché ai caravan ed autocaravan di qualsiasi massa in tutte le strade ed aree aperte al pubblico transito fino ad una distanza di km 5 dall'ingresso Paddock dell'Autodromo dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di domenica 3 giugno 2018. I caravan ed autocaravan già presenti all'interno dell'Autodromo o dei parcheggi esterni potranno uscire dal perimetro dell'Autodromo o dall'interno dei rispettivi parcheggi privati solamente dopo le 21:00, salva diversa valutazione effettuata nell'immediatezza dalla Polizia Stradale;

- la Città Metropolitana di Firenze ha disposto con propria ordinanza:

1. senso unico di marcia sulla SP131 Di Bilancino in direzione Borgo San Lorenzo dalla rotatoria posta in prossimità del casello A1 fino allo svincolo per Barberino di Mugello rampa di intersezione con la SP8 (dal km. 3+800 al km. 5+600) dalle ore 5,00 alle ore 12,00 del 03/06/2018;

2. senso unico di marcia sulla SP37 Galliano Sant'Agata in direzione Galliano dall'intersezione con via Della Repubblica all'intersezione con via di Gabbiano (dal km. 7+950 al km. 8+570) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 del03/06/2018;

3. divieto di transito agli autobus dal km. 28+000 fino al km. 27+000 in direzione Firenzuola sulla SP503 Del Passo del Giogo il giorno 03/06/2018 dalle ore 13,00 alle ore 20,00;

4. senso unico di marcia sulla SP503 Del Passo del Giogo in direzione Galliano dall'intersezione in località Palagio all'intersezione con via Margheri (dal km. 27+200 al km.29+950) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 del 03/06/2018;

- la Polizia Municipale Unione Mugello, con ordinanza n. 306 del 25.05.2018, ha stabilito per il Comune di Scarperia e San Piero che:

1. E' VIETATO IL TRANSITO a tutti i veicoli IN VIA BUOZZI, dalle ore 06:00 di Giovedi' 31 MAGGIO alle ore 20:00 di DOMENICA 3 GIUGNO dell'anno 2018. Dal divieto sono esclusi i residenti nell'area interdetta al transito, i soggetti autorizzati dal Mugello Circuit S.p.A. ad accedere all'Autodromo del Mugello i gestori di servizi pubblici (acqua, rifiuti, ecc.);

2. E’ VIETATA LA SOSTA A CARATTERE PERMANENTE, CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli in VIA BUOZZI, dalle ore 06:00 di GIOVEDI’ 31 MAGGIO alle ore 20:00 di DOMENICA 3 GIUGNO dell’anno 2018.

3. E’ VIETATO IL TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA LIMITE A PIENO CARICO SUPERIORE DI 3,5 TONNELLATE, nonché ai CARAVAN e AUTOCARAVAN DI QUALSIASI MASSA, IN VIALE KENNEDY, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via Margheri e la rotatoria di intersezione con viale Matteotti, dalle ore 08:00 del giorno MERCOLEDI’ 30 MAGGIO fino alle ore 20:00 di DOMENICA 3 GIUGNO dell’anno 2018. Dal divieto sono esclusi i veicoli, aventi le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, di proprietà ovvero condotti da persone residenti nel centro abitato di Scarperia nonché coloro che eseguono carico scarico merci nello stesso centro abitato di Scarperia.

4. E’ VIETATO IL TRANSITO ai CARAVAN E AUTOCARAVAN DI QUALSIASI MASSA, IN VIA LIPPI, tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via Margheri e l’intersezione con viale Kennedy, dalle ore 08:00 del giorno MERCOLEDI’ 30 MAGGIO fino alle ore 20:00 di DOMENICA 3 GIUGNO dell’anno 2018.

5. E’ istituito il SENSO UNICO DI MARCIA a tutti i veicoli IN VIALE DANTE e in VIALE MATTEOTTI, con direzione di marcia obbligatoria da nord verso sud, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 3 GIUGNO 2018.

6. E’ VIETATA LA SOSTA A CARATTERE PERMAENTE E CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli nel parcheggio posto a margine di viale Matteotti (cd. Piazzale dei Boxes) nel tratto compreso tra l’ingresso della scuola media e via F.lli Cervi dalle ore 08:00 del giorno VENERDI’ 01/06/2018 alle ore 24:00 del giorno DOMENICA 03/06/2018.

7. E’ VIETATA LA SOSTA A CARATTERE PERMAENTE E CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli in VIALE MATTEOTTI, su ambo i lati, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con piazza GARIBALDI e l’intersezione con via BOCCACIO dalle ore 07:30 del giorno MERCOLEDI 30/05/2018 fino alle ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 04/06/2018.

. PARCHEGGI:

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 09.05.2018 sono state individuate le aree che possono essere destinare a parcheggio temporaneo di veicoli/moto/camper nei giorni di svolgimento del Gran Premio d'Italia Oakley 2018. I parcheggi sono a pagamento e le tariffe massime applicabili, approvate dalla Giunta, sono di € 15,00 al giorno per un autoveicolo/una moto e di € 30,00 al giorno per un camper.

Sono stati individuati percorsi obbligati di entrata e di uscita a seconda dell'ubicazione dei posteggi, della meta da raggiungere e del tipo di posteggi (autobus e caravan saranno inviati su strade diverse rispetto agli altri mezzi).

La novità di quest'anno riguarda gli spettatori che giungeranno in motocicletta, i quali potranno posteggiare i loro mezzi esclusivamente nei parcheggi allestiti all'esterno dell'autodromo.

Per i camper e gli autocaravan si segnala la possibilità di rimanere all'interno dell'autodromo fino alla mattina del lunedì. Questi mezzi potranno uscire dal perimetro dell'autodromo solo dopo le ore 21,00 di domenica 3 giugno 2018.

. SERVIZI NAVETTA:

Per agevolare chi si muove con i mezzi pubblici o chi sceglie di lasciare la macchina distante per evitare il traffico, nei giorni sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 sarà attivo un servizio navetta dalla stazione di Borgo S. Lorenzo per chi arriva in treno per il Gran Premio d'Italia Oakley e servizio navetta dal centro di Scarperia fino all'autodromo.

I servizi navetta sono entrambi gratuiti e saranno effettuati dalla soc. Autolinee Toscane.

1. Servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Borgo S. Lorenzo al bivio di Figliano (circa 2,5 km dall'ingresso dell'autodromo). Il servizio è riservato ai possessori di biglietto ferroviario in arrivo a Borgo S. Lorenzo.

E' attivo nei seguenti orari:

- sabato 2 giugno 2018: 8,00 - 12,00 e 15,30 - 20,00

- domenica 3 giugno 2018: in concomitanza arrivo/partenza dei treni

2. nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 giugno, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 24.00, con una frequenza di 30 minuti. Le corse avranno inizio dalla rotonda in prossimità dell’ingresso del Mugello Circuit denominato ‘Arrabbiata’, proseguendo fino agli accessi ‘Scarperia’ e ‘Palagio’, e continuando verso Scarperia, toccando l’incrocio fra Viale Dante e Via Boccaccio, la rotonda ‘Coltelli’ e il Centro Commerciale. In prossimità delle fermate è posizionata adeguata segnalazione.



Il Sindaco, Federico Ignesti, evidenzia come la funzione di questo trasporto straordinario sia quella di creare un vero e proprio ‘ponte’ fra l’Autodromo e l’abitato di Scarperia, per offrire a chi lo voglia l’opportunità di recarsi alle gare di MotoGP in sicurezza, e partecipare alle iniziative che si terranno in quei giorni nel centro storico del paese. Una proposta, già sperimentata lo scorso anno, conclude Ignesti, che mira anche a rendere migliore la permanenza di coloro che in questi giorni vengono a visitare e conoscere le bellezze e le opportunità offerte dal Comune

. ORDINANZE PER LA PUBBLICA SICUREZZA:

Visto il consistente numero di persone previste nel weekend è stato necessario valutare diversi aspetti connessi al corretto svolgimento della manifestazione e l’adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale limitazione rappresenta, infatti, un valido strumento di prevenzione necessario per evitare il verificarsi di comportamenti antisociali capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico; all’interno del circuito esiste poi una potenziale situazione di rischio per la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro. Per queste ragioni il Prefetto di Firenze ha emesso un ordinanza che vieta dalle ore 9.00 di giovedì 31 maggio alle ore 15.30 di domenica 3 giugno, l’introduzione e la vendita per asporto all’interno del circuito del Mugello di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti. Ed ancora dalle 18.00 di sabato 2 giugno alle ore 3.00 di domenica 3 giugno è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro in tutti i territori comunali di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Infine, è fatto obbligo a tutti gli esercizi interessati di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa emessa dalla Prefettura. Forze dell’Ordine e Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Inoltre il Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero con ordinanza n. 8 del 14.03.2018 ha vietato nei giorni 1 - 2 - 3 giugno 2018 l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante. In caso di violazioni dell'ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio.

. EVENTI COLLATERALI

Il territorio risponde con entusiasmo all’arrivo del moto Gp con una serie di eventi collaterali, primo fra tutti il Mugello Speed Sound Festival che da anni ormai ravviva le notti del Gran Premio d’Italia Oakley portando nel centro storico di Scarperia musica e divertimento. Novità invece di quest’anno sarà il sorvolo delle frecce tricolori sopra il Mugello Circuit poco prima della partenza della gara. La Pattuglia Acrobatica Nazione, composta da n. 10 aerei MB - 339 omaggerà, infatti, il Mugello, l'Italia e il mondo con uno spettacolo acrobatico tra i più prestigiosi al mondo per il numero degli aerei coinvolti.

Quello che sta per arrivare sarà dunque un weekend impegnativo per il Mugello, si raccomanda pertanto di tenere un comportamento corretto in linea con le ordinanze emesse e di seguire le indicazioni della segnaletica stradale e degli organi di polizia presenti sulle strade di modo da ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Il moto Gp è una festa per tutto il territorio ed è necessaria la collaborazione di tutti per la sua corretta riuscita.