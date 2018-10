​Giovedì controlli oculistici gratuiti in occasione della giornata mondiale della vista

A livello mondiale, ricordano dall’Unione italiana ciechi, otto casi di disabilità su dieci sono evitabili

Occhio agli occhi. Torna la campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della vista.

Giovedì 11 ottobre, via a check-up oculistici gratuiti. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 all’ambulatorio della Fratellanza Militare in piazza San Salvi 4 e, dalle 13 alle 16, all’ambulatorio della Misericordia, in vicolo degli Adimari 1 (zona Duomo).

