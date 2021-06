Giovanna d'Austria, la granduchessa triste

Alessandro Allori, "Giovanna d'Austria"

Le Gallerie degli Uffizi riportano stamani 26 giugno, su Facebook, una interessante storia con video.

"Giovanna, la granduchessa triste. Non fu felice la vita coniugale di Giovanna d'Asburgo, meglio nota come Giovanna d'Austria, nata a Praga nel 1547, figlia di Ferdinando I d'Asburgo Imperatore del Sacro Romano Impero, quindi arciduchessa d'Austria dalla nascita. Perfetta dunque come sposa di Francesco I de' Medici, granduca di Toscana. Fu proprio in occasione delle loro nozze, nel 1565, che venne costruito il favoloso Corridoio Vasariano. Giovanna divenne così la prima granduchessa consorte della storia di Toscana.

Ma nonostante il nobile lignaggio, Giovanna non fu per nulla amata dal marito Francesco e la sua vita non fu esattamente quella che comunemente tutti si aspetterebbero dai suoi illustri natali. Le cronache ci raccontano di una donna non di bell’aspetto, gobba e di scarsa intelligenza, incapace di dare un figlio maschio al Granducato (come se la genetica dipendesse esclusivamente dalle donne ).Un matrimonio che generò dunque sei figlie femmine e nessun erede maschio al trono.

Giovanna morì a Firenze a soli 31 anni nel 1578.Era stata già “rimpiazzata” dalla bella veneziana Bianca Cappello, che il granduca sposò di lì a breve. Storia largamente chiacchierata in tutte le corti europee e amore leggendario di cui si sono scritti fiumi d’inchiostro e dipinti interi cicli di affreschi.

Ecco che furono davvero pochi i tributi che la prima moglie Giovanna ricevette in vita.Nulla di memorabile!

Ma c’è una scultura nel Giardino di Boboli che reca qualcosa di lei,la così detta statua dell’Abbondanza.

Scopriamolo in compagnia di Gabriele Morandi a Boboli, Giardino Letterario".