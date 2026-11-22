Mentre nelle piazze e nelle scuole d'Italia si alza la protesta di una generazione schiacciata tra precarietà e assenza di prospettive, la risposta del Governo continua a incanalarsi lungo un unico binario: la repressione. Tra decreti emergenziali, retorica securitaria e un costante inasprimento delle sanzioni, l'istituzione statale sembra aver smarrito la capacità di ascoltare, scegliendo di disciplinare il disagio anziché curarne le cause.

Esiste tuttavia un modello alternativo che parte dai territori e rivendica un'altra idea di cittadinanza. Il 31 ottobre 2026, la Toscana è diventata il baricentro politico di questa controtendenza grazie a due iniziative fortemente simboliche e svoltisi a pochi chilometri di distanza nella zona del Chianti e della Fiorentina Sud-Est: da una parte, una lettera-appello firmata da otto Comuni e indirizzata direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; dall'altra, il convegno nazionale promosso dalla Rete RE.A.DY al Loggiato del Pellegrino di Impruneta sui percorsi di affermazione di genere in adolescenza.

Non si tratta di semplici prese di posizione locali, ma di una vera e propria proposta di metodo democratico. Ecco le quattro lezioni politiche e sociali che la rete degli enti locali toscani lancia al Paese.

Approfondimenti Un adolescente su cinque vive il disagio in silenzio

L’iniziativa politica ha preso il via su impulso di Giacomo Amalfitano, assessore alle Politiche educative del Comune di Greve in Chianti, ed è stata immediatamente sottoscritta dai suoi colleghi dell'intera Conferenza zonale educativa fiorentina sud est: Adele Bartolini (Reggello), Duccio Becattini (San Casciano in Val di Pesa), Elena Borri (Barberino Tavarnelle), Laura Cioni (Impruneta), Francesco Conti (Bagno a Ripoli), Federica Morandi (Rignano sull'Arno) e Ilaria Mori (Figline e Incisa Valdarno).

La loro analisi parte da una critica esplicita e frontale all'architettura normativa costruita a livello nazionale: dal cosiddetto decreto "anti-rave" al Decreto Caivano, fino alle recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla necessità di ampliare gli istituti di pena minorili. Per gli amministratori toscani, confondere la sofferenza sociale con una minaccia all'ordine pubblico rappresenta un errore pedagogico e politico imperdonabile.

Il disagio delle ragazze e dei ragazzi non nasce nel vuoto biologico o nell'improvvisa perversione di una generazione, ma affonda le sue radici in precise condizioni materiali: disuguaglianze economiche striscianti, barriere abitative, rarefazione dei luoghi gratuiti di aggregazione e un progressivo smantellamento dei presidi culturali e sportivi nei quartieri e nelle periferie.

Mentre l'esecutivo porta avanti un'offensiva ideologica che mina i diritti della comunità LGBTQ+, bersagliando in particolare le persone transgender e le famiglie omogenitoriali, la Toscana ribadisce il proprio ruolo di avamposto dei diritti civili. Oggi al Loggiato del Pellegrino a Impruneta, l'incontro "L’affermazione di genere in adolescenza" – organizzato dalla Rete RE.A.DY e curato dall'Assessorato alla Biblioteca – ha trasformato la discussione istituzionale in uno spazio di protezione e ascolto.

I numeri riflettono un impegno strutturale e non di facciata: in Toscana sono oltre 100 le pubbliche amministrazioni aderenti alla Rete RE.A.DY, un dato straordinario che rappresenta da solo più di un terzo dell'intero totale nazionale.

Al Loggiato del Pellegrino, la dimensione politica dell'evento si è mossa su un doppio binario. Da un lato, l'istituzione locale ha rivendicato con orgoglio il proprio ruolo di argine culturale: il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, ha denunciato le spinte divisive alimentate da certe forze di governo, sottolineando come la comunità locale possieda la forza e il coraggio di rispondere al clima nazionale con il dialogo, il rispetto e la conoscenza. Dall'altro, la discussione ha visto il coinvolgimento diretto di un ricco parterre di esperti in ambito medico e scientifico, giuristi, attivisti e testimoni diretti – affiancati dagli interventi della vicesindaca Laura Cioni, dell'assessora Lara Fabbrizzi, della consigliera e moderatrice Desiera Mini e dall'esibizione del coro LGBTQ+ CHOREOS.

Questa sinergia tra amministrazione politica e società civile ha trovato la sua sintesi più alta nelle parole dell'assessora regionale ai Diritti LGBTQ+, Alessandra Naldini, che ha rivendicato con fermezza il compito degli enti locali nella tutela dei percorsi dei più giovani.

"Essere qui oggi significa dirlo con chiarezza: chi vive difficoltà nel coming out, discriminazioni o pregiudizi deve sapere che la pubblica amministrazione è al suo fianco. E questo, nel contesto nazionale e internazionale, non è affatto scontato. La Toscana non arretra." ha affermato Alessandra Naldini, Assessora regionale ai Diritti LGBTQ+.

Tra i contributi teorici più incisivi emersi dalla mobilitazione toscana vi è il ribaltamento semantico del concetto di "sicurezza". Nell'impostazione governativa, la sicurezza viene fatta coincidere con la coercizione, la sorveglianza e la punizione precoce dei minori. Per gli amministratori locali, invece, la vera sicurezza urbana è l'esito finale di un tessuto sociale coeso, in cui i diritti fondamentali sono garantiti e l'esclusione sociale viene preventivamente azzerata.

I Comuni sono chiamati ogni giorno a sostenere scuole, centri giovanili, servizi educativi e reti associative, ma sono costretti a farlo a fronte di tagli continui e finanziamenti temporanei "a bando" che impediscono ogni pianificazione a lungo termine. Per questo, l'appello indirizzato al Governo si traduce in una piattaforma d'azione ben precisa:

Verifica delle misure di sicurezza per i minori : Revisione rigorosa dei provvedimenti punitivi introdotti di recente, per valutarne la compatibilità con le garanzie della libertà personale, i diritti dell'infanzia e la funzione costituzionale e rieducativa della giustizia minorile.

Revisione rigorosa dei provvedimenti punitivi introdotti di recente, per valutarne la compatibilità con le garanzie della libertà personale, i diritti dell'infanzia e la funzione costituzionale e rieducativa della giustizia minorile. Investimenti pubblici stabili nella scuola : Risorse ordinarie, certe e continuative per l'istruzione pubblica e per i servizi educativi della prima infanzia, superando la frammentazione dei progetti a termine.

Risorse ordinarie, certe e continuative per l'istruzione pubblica e per i servizi educativi della prima infanzia, superando la frammentazione dei progetti a termine. Contrasto strutturale alla povertà educativa : Creazione di una rete integrata e permanente tra istituzioni scolastiche, servizi sociali, presidi sanitari e centri culturali locali.

Creazione di una rete integrata e permanente tra istituzioni scolastiche, servizi sociali, presidi sanitari e centri culturali locali. Sostegno alla genitorialità e ai diritti esigibili: Politiche sociali universali volte a sostenere le famiglie in difficoltà e a garantire spazi pubblici gratuiti di fruizione culturale e sportiva.

L'ultima grande lezione riguarda la gestione democratica del conflitto. In una democrazia matura, la protesta giovanile – anche quando assume i tratti urgenti della contestazione e disturba la quiete del mondo adulto – non è un’emergenza da reprimere, ma il sintomo visibile di un sistema che richiede trasformazione.

L'appello degli otto Comuni mette a nudo un meccanismo comunicativo e normativo insidioso: la tendenza a trasformare la presenza dei giovani nello spazio pubblico o la loro partecipazione a mobilitazioni studentesche in una generica "presunzione di pericolosità". La condanna dei singoli atti illeciti – ribadiscono gli amministratori – deve rimanere confinata alla responsabilità individuale. Usare episodi isolati per criminalizzare interi movimenti o per giustificare la militarizzazione delle scuole significa scambiare la partecipazione democratica per un problema di polizia.

Trattare le nuove generazioni come cittadine e cittadini a pieno titolo richiede l'apertura di spazi decisionali reali. I ragazzi non devono essere soltanto oggetto di vaghe dichiarazioni di intenti durante le campagne elettorali, ma soggetti attivi capaci di incidere sulle scelte urbanistiche, scolastiche ed ecologiche che determinano il futuro dei territori in cui vivono.

Il documento redatto dai Comuni della Fiorentina Sud-Est non è nato per rimanere rinchiuso nei cassetto: si tratta di un appello aperto che sta raccogliendo le adesioni di altri enti locali, istituti scolastici, associazioni del terzo settore e singoli cittadini.