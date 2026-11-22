Cambia la strategia del Movimento 17 Ottobre e cambia anche per Firenze. Dopo il decreto sicurezza approvato martedì dal governo, con il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni fino a 5 anni e l'estensione del fermo preventivo, il Movimento ha annullato tutte le piazze annunciate per sabato. Non solo Duomo a Milano e Nettuno a Bologna, ma anche i luoghi indicati per le altre città, compresa Firenze. Niente Santa Maria Novella quindi.

"Per questo le piazze annunciate per sabato sono annullate. Non saranno più i luoghi indicati nei nostri appelli. Non vi troverete nessuno di noi e troverete molti di loro", scrive il collettivo nel 2° comunicato ufficiale pubblicato su Instagram. Per il Movimento il decreto ha un solo obiettivo: "militarizzare le nostre piazze prima ancora che si riempiano. Presidi, blindati, cordoni, zone rosse".

Al posto della piazza fissa, la strategia diventa fluida, modello "be water". La logica è che una piazza nota e delimitabile è facilmente controllabile, una piazza che si muove no. Come funzionerà sabato anche a Firenze? Alle 14:30 in punto verranno comunicati sui canali del Movimento tre concentramenti diversi per città. Tre punti distinti resi noti solo mezz'ora prima. "Nessun luogo anticipato, nessuna soffiata, nessun cordone già pronto".

Ognuno dovrà organizzarsi prima con il proprio gruppo di riferimento e dirigersi verso il concentramento geograficamente più vicino. Alle 15:30 verrà comunicata la piazza finale dove i tre cortei confluiranno. "Non ci hanno fermato con le leggi. Non ci fermeranno con i blindati. Quando lo diremo noi. Dove lo diremo noi", è la chiusura. "Perché la piazza è nostra e non intendiamo consegnarla a chi la vuole trasformare in un recinto".

In Prefettura stamani si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesca Ferrandino, per una complessiva analisi del quadro dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista delle iniziative spontanee promosse e convocate attraverso i canali social.

Alla riunione hanno preso parte il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, i vertici provinciali delle Forze di polizia, e dei Vigili del Fuoco di Firenze.

Nel corso dell’incontro è stata svolta un’approfondita valutazione dei dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento alle possibili manifestazioni di protesta che potrebbero interessare il territorio fiorentino, anche in relazione alle mobilitazioni annunciate a livello nazionale.

Durante la riunione è stata condivisa la necessità di porre in essere una modalità operativa basata su una positiva collaborazione fra tutte le componenti istituzionali chiamate alla governance della città per contrastare azioni che potrebbero incidere negativamente sulla libertà, e sulla sicurezza delle persone.

L’analisi svolta dai rappresentanti delle forze di polizia e delle istituzioni presenti, partendo dalla circostanza che le iniziative di protesta non sono state preannunciate, ha consentito di definire una strategia operativa improntata:

alla prevenzione attraverso attività di vigilanza, monitoraggio del territorio per intercettare segnali o azioni che possano turbare la sicurezza pubblica;

al continuo scambio di informazioni per favorire il flusso di notizie in tempo reale allo scopo di garantire il tempestivo intervento operativo volto a tutelare la collettività;

alla costante interlocuzione con le istituzioni locali

«Nessuno tocchi Firenze. Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può diventare un pretesto per devastare la città, danneggiare i negozi e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini». È il messaggio lanciato dal centrodestra nel corso della conferenza stampa “Insieme per Firenze – Non lasciamo ai vandali la nostra città”, che si è svolta oggi in piazza della Signoria.

All’iniziativa sono intervenuti Francesco Torselli, commissario di Fratelli d’Italia a Firenze, Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia, e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega per Salvini Premier. Presenti anche i consiglieri comunali Angela Sirello e Giovanni Gandolfo per Fratelli d’Italia, Alberto Locchi per Forza Italia e Guglielmo Mossuto per la Lega.

Al centro dell’incontro, la necessità di tutelare la città, garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere le attività commerciali, distinguendo il diritto di manifestare dagli episodi di violenza e vandalismo. «Non abbiamo nulla contro gli studenti che manifestano pacificamente, ma chi spacca vetrine, saccheggia negozi e aggredisce deve rispondere delle proprie azioni. Chi rompe paga. Non possiamo permettere che commercianti e lavoratori subiscano ulteriori danni», ha dichiarato Francesco Torselli.

Marco Stella ha annunciato la presenza sul territorio di militanti e rappresentanti istituzionali del centrodestra: «Saremo in giro per Firenze, senza chiuderci in casa. Ringraziamo le forze dell’ordine e chiediamo al Comune di mettere in sicurezza cantieri e aree sensibili, prevenendo possibili episodi di vandalismo».

Federico Bussolin ha chiesto fermezza al sindaco e alle istituzioni: «Manifestare è un diritto, ma delinquere e devastare è inaccettabile. Firenze non può diventare terreno d’azione per chi commette reati. Siamo soddisfatti dell’impegno del Governo sulla sicurezza e chiediamo serietà a Prefettura e Questura».

Il centrodestra ribadisce la necessità di un impegno condiviso delle istituzioni per garantire la sicurezza pubblica, tutelare il lavoro dei commercianti e assicurare il rispetto delle regole, senza mettere in discussione il diritto di manifestare pacificamente. L’appello conclusivo è rivolto a tutti i fiorentini: «Non rinunciamo a vivere la città per paura. Firenze deve restare aperta e sicura, nel rispetto del lavoro, dei cittadini e della libertà di tutti. La protesta è un diritto, la devastazione no».

“Con la proposta del ‘Nucleo Anti Maranza’, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, insieme all'europarlamentare Torselli, scimmiottano il governo nazionale: una nuova sigla, un annuncio e l’idea che questioni complesse possano essere risolte soprattutto con risposte securitarie e penali. Firenze ha bisogno di investimenti nella scuola, nella prevenzione sociale e nella cultura, di politiche capaci di intervenire sulle cause del disagio giovanile”. Lo dichiarano Luca Milani, capogruppo PD a Palazzo Vecchio, e i vice capogruppo Alessandra Innocenti e Cristiano Balli, in risposta alla proposta annunciata dal gruppo di Fratelli d’Italia.

“La violenza, le aggressioni e le rapine vanno contrastate con determinazione e chi commette reati deve risponderne. Proprio per questo occorre mettere le forze dell’ordine e la Polizia municipale nelle condizioni di lavorare, rafforzando il coordinamento e gli strumenti a disposizione. Chiamare un nucleo ‘anti-maranza’ non chiarisce quali risorse aggiuntive si intendano mettere in campo e rischia di ridurre tutto a un’etichetta che alimenta contrapposizioni” aggiungono nella nota. ”Nella mozione FdI richiama anche servizi sociali, educatori di strada, psicologi e sostegno alle famiglie: prenda sul serio questi strumenti che a Firenze già abbiamo in essere, chiedendo al proprio governo di investirci con continuità. Scuola, cultura, spazi di aggregazione e percorsi educativi devono essere centrali in una politica di prevenzione, sostenuti da personale e finanziamenti adeguati”.

“Cercare continuamente lo scontro e moltiplicare i provvedimenti spot può servire alla propaganda, ma la sicurezza si costruisce con un lavoro quotidiano sul territorio. È su questo che chiediamo un confronto serio, a partire dalle risorse necessarie per prevenire la violenza e tutelare i cittadini” concludono gli esponenti PD.