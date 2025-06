Giornata mondiale del donatore: appello da Firenze

Firenze, 12 giugno 2025. “Questo weekend, prima di andare al mare, ricordati di donare”. E' l’appello che lancia Avis Toscana in occasione della Giornata mondiale del donatore, che ricorre sabato 14 giugno.

Il messaggio scelto da Avis nazionale per favorire la massima mobilitazione è “Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite”. Gli obiettivi fissati sono molteplici: sensibilizzare l’opinione pubblica, evidenziare l’impatto positivo che i donatori di sangue hanno sulla salute e sul benessere degli altri, incentivare le istituzioni, ad ogni livello, ad investire nei programmi legati alla donazione di sangue e plasma.

“L’estate – dice la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze – rappresenta da sempre un periodo problematico per le donazioni. I tre mesi che ci attendono sono quelli che, fisiologicamente, fanno registrare la maggiore carenza. Ma il bisogno di sangue e di plasma non va in vacanza. Nella nostra regione, per effetto di una lunga ed efficace campagna di sensibilizzazione, la situazione resta migliore rispetto alla media italiana. Eppure, non basta. È necessario compiere un ulteriore step in termini di consapevolezza collettiva. Il weekend invita ad andare in spiaggia, ma prima di farlo è fondamentale recarsi nel centro trasfusionale più vicino. Un messaggio che vale sempre e che pesa ancora di più questo sabato. Donare è un gesto che salva la vita”.

“Nessuno si salva da solo”, perché il sangue è lo stesso per tutte le persone e non ha colore: con una donazione simbolica dal mattino, oggi 12 giugno 2025 hanno raccolto il nostro invito alla solidarietà alla presenza della Direzione del Meyer, l'imam di Firenze Izzeddin Elzir, il Rabbino Capo di Firenze Gadi Piperno e l'Abate di San Miniato al Monte dom Bernardo Gianni.

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Donazione di Sangue, nell’ambito delle iniziative sul territorio, DonatoriNati ha proposto la condivisone dell’idea di Solidarietà che trova nella religione il senso di comunità e di aiuto. In uno scenario oltremodo complicato, il messaggio che nasce da un atto concreto come la donazione di sangue si unisce alla pace e alla fratellanza. Le tre principali religioni monoteiste pur con tutte le differenze vedono nel dono del sangue un gesto solidale che salva la vita. Il sangue è un elemento simbolico profondo e antichissimo nelle tradizioni di tutte e tre le religioni.

“Una goccia di sangue ci ricorda che ognuno di noi ha bisogno dell’altro. La mission di Donatorinati rispecchia l’esserci sempre di polizia e vigili del fuoco uniti per divulgare la cultura della donazione di sangue. I nostri giovani hanno bisogno di esempi e queste iniziative aiutano le future generazioni per riappropriarsi dei valori fondanti della società”, afferma Pierluciano Mennonna Presidente DonatoriNati Toscana

A margine dell’iniziativa, Donatorinati e AOU Meyer IRCCS hanno rinnovato la Convenzione per il prossimo triennio, grazie alla quale la nostra associazione un punto di riferimento per la raccolta di sangue su tutto il territorio regionale.

Due giornate di apertura prolungata con la possibilità di donare per tutta la mattina. Saranno promosse il 19 e 20 giugno prossimi dal centro trasfusionale dell’ospedale Serristori in occasione della Giornata regionale della Donazione del Sangue che si celebra in varie regioni d'Italia e con cadenza annuale.

Presso l'ospedale Serristori nei giorni subito precedenti la giornata regionale della donazione sono state organizzate due appuntamenti un po' diversi dal solito. Per il 19 e 20 giugno prossimo gli eventi saranno il Plasma Day e il Sangue Day con gli stessi obiettivi che ispirano l’evento a livello regionale: sensibilizzare e promuovere la donazione di sangue e la cultura del dono; informare la popolazione dell'importanza della donazione stessa per la salute di tutti; celebrare la generosità dei donatori toscani che con il loro piccolo-grande dono contribuiscono al funzionamento delle strutture sanitarie.

Nella Ausl Toscana centro è possibile donare presso tutti gli ospedali dove sono presenti i Servizi Trasfusionali. Si può prenotare la donazione sia telefonando al Servizio Trasfusionale dell’ospedale di riferimento che alle Associazioni dei Donatori (e comunque è possibile donare anche per accesso diretto, presentandosi direttamente al Servizio). Per il centro trasfusionale dell’ospedale Serristori il numero è 0559508294.

La prenotazione sull’AgenDona, Agenda Regionale informatica del Centro Regionale Sangue, consente di sapere in anticipo quante donazioni e di quali gruppi sanguigni si avranno in Regione Toscana nei giorni successivi. Questo per una miglior gestione della risorsa sangue per interventi chirurgici programmati e trapianti. Ricordiamo a tutti che prima della donazione è possibile fare una leggera colazione, a base di caffè, tè, succo di frutta e biscotti secchi, evitando latte e latticini.

Dopo la donazione è consigliabile, inoltre, assumere liquidi, per reintegrare il volume del sangue o plasma donato e non effettuare attività o hobbies particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico.