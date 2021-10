Giornata dell’accoglienza: inaugurato murale a Pontassieve

E’ stato inaugurato oggi, 3 ottobre, a Pontassieve, in occasione della Giornata della memoria e dell’accoglienza, un murale che ricorda la tragedia avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre 2013, una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo, nella quale persero la vita 368 fra uomini, donne e bambini, oltre a 20 dispersi, in gran parte eritrei.

La barca era giunta a circa mezzo miglio dalle coste lampedusane, quando i motori si sono bloccati. Per attirare l'attenzione delle navi che passavano, l'assistente del capitano ha agitato uno straccio infuocato producendo molto fumo. Questo ha spaventato parte dei passeggeri, i quali si sono spostati su un lato dell'imbarcazione stracolma, che si è rovesciata.

Dal 2016, il 3 ottobre è diventato la “Giornata della memoria e dell’accoglienza”, in virtù della legge 45/2016. La Giornata è stata istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

E’ bene ricordare che dal 2013 al 2020 sono 20390 le persone accertate che hanno perso la vita nel Mediterraneo (fonte Unhcr). Secondo i dati delle Nazioni Unite, nei primi nove mesi del 2021 il numero delle persone morte o disperse nel Mediterraneo Centrale è in netto aumento rispetto all’anno precedente: 1.206 contro 877 (fonte Unhcr).

Le persone in fuga da guerre e persecuzioni molto spesso non dispongono di alternative sicure e legittime per raggiungere l’Europa, è necessario quindi trovare soluzioni affinché le persone in fuga non siano più costrette a ricorrere ai trafficanti rischiando la vita.

L’assessora regionale all'istruzione e ai diritti umani, che ha preso parte all’inaugurazione ringraziando l’amministrazione comunale per questa iniziativa, a partire dalla sindaca e dall'assessore alla cooperazione internazionale, ha ricordato come la Toscana sia da sempre, orgogliosamente, terra accogliente e solidale, che mette al centro la persona. L'assessora ha poi sottolineato come sia importante il ruolo della scuola nel portare avanti questi valori, ringraziando quindi i docenti, per aver accompagnato le ragazze e i ragazzi in questo percorso di consapevolezza così importante, ed esortando i giovani a essere costruttori di ponti e non di muri, a schierarsi contro qualsiasi forma di discriminazione, a non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi ha bisogno.

La scuola, per eccellenza, è il luogo dove si educa all'uguaglianza e al rispetto, quello dove si formano le cittadine e i cittadini, tanto che l’assessora si è detta fiduciosa che i giovani sappiano promuovere una società più umana, libera dalla paura del diverso e dall’intolleranza.

Ha ricordato, inoltre, che anche la storia degli italiani è stata una storia di migrazioni in altri Paesi alla ricerca di lavoro e di un futuro migliore e che non si può e non si deve dimenticare, negando una possibilità a chi oggi arriva sulle nostre coste in cerca di una vita che possa definirsi tale.

All’inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, l’artista che ha realizzato il murale al Parco fluviale “Fabrizio D’Andrè”, Enrico Guerrini, le ragazze e i ragazzi delle terze D e F della scuola secondaria di primo grado “Maltoni”, la dirigente scolastica e alcuni docenti dell’istituto comprensivo di Pontassieve. Insieme a loro anche Janko Fofana, Beppe Caccia, capo missione Mediterranea Saving Humans e Vieri Raddi, di Pupi e Fresedde.

CULTURA a EMPOLI

Dopo aver approvato nei mesi scorsi il Regolamento Comunale per le attività di street art, il Comune di Empoli è pronto per mettere a disposizione alcuni ‘Muri Liberi’ di proprietà comunale per la realizzazione di murales, graffiti e ogni altra forma espressiva che rientra nella definizione di arte di strada.

«Valorizzare nuove forme d’espressione, promuovere la conoscenza e la pratica della Street Art in modo da creare nuovi percorsi artistici in città e al contempo contrastare gli atti di vandalismo che spesso vengono perpetrati su beni pubblici e privati rientra senza dubbio tra gli obiettivi di questa amministrazione - sostiene l’assessore alla cultura Giulia Terreni -. I Muri Liberi messi a disposizione dal Comune sono solo un punto di inizio per realizzare questo intento. Adesso anche i privati cittadini, le associazioni e le ditte potranno mettere a disposizione muri di loro proprietà da dedicare alla street art e questo consentirà auspicabilmente di ampliare l’offerta di muri e, di conseguenza la portata del progetto Empoli. Oltre i muri».

Sul sito del Comune sulla pagina dedicata alla Street Art si trovano tutte le informazioni utili ad artisti, associazioni e scuole per richiedere un Muro Libero dove praticare Street Art e la modulistica necessaria ai privati per ‘offrire’ un muro.

Gli spazi attualmente disponibili sono georeferenziati e descritti su di una mappa, attraverso la quale è possibile richiedere direttamente il muro più adatto alla realizzazione della propria opera. La mappa sarà costantemente aggiornata con le informazioni relative ai progetti in corso e vi saranno prontamente inseriti i muri messi a disposizione dai privati cittadini, divenendo così una vera e propria vetrina degli spazi disponibili sul nostro territorio.

Intanto una delle cabine di proprietà di E-Distribuzione sul territorio comunale, grazie all’attenzione dimostrata in questi ultimi mesi dal Comune di Empoli nei confronti della street art, è stata recentemente selezionata dalla società elettrica nell’ambito di un progetto nazionale che coinvolge diverse città in Italia per la realizzazione di un murale dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nell’ambito dell’iniziativa Le Cabine del Paradiso, promossa dal Ministero della Cultura. Presto quindi il percorso urbano dedicato alla street art si arricchirà di una nuova importante opera murale, sarà a Santa Maria.