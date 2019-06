Ginevra Di Marco e Cristina Donà insieme all'Estate Fiesolana

Appuntamento il 3 luglio al Teatro Romano, è una tappa del tour che le due artiste hanno deciso di condividere. Brani inediti e vecchi successi "riarrangiati". Un disco insieme

Il Teatro Romano di Fiesole sarà una delle tappe del tour di Ginevra Di Marco e Cristina Donà. I brani inediti scritti per l’occasione si uniranno ad alcune canzoni dei rispettivi repertori, riarrangiate e ricantate, ritrovando queste due splendide voci “così vicine”. L'appuntamento, nell'ambito della edizione numero 72 dell'Estate Fiesolana, è per mercoledì 3 luglio, alle ore 21,30.

Cristina Donà: voce, chitarra

Ginevra Di Marco: voce

Francesco Magnelli: piano e magnellophoni

Andrea Salvadori: chitarra, tzouras

Saverio Lanza: chitarra, basso

Luca Ragazzo: batteria

Opening act: SIMONA SEVERINI

Artiste dalla carriera ventennale, ognuna con il proprio percorso musicale e personale, decidono di condividere questo progetto insieme in virtù di un sentire comune che le porta a percorrere un tratto di strada una a fianco all’altra. “Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto convinte che condividere il palco sarebbe stato abbastanza, ma quei concerti sono stati magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre con un tour dal vivo e un disco".

Nella condivisione del palco i reciproci sguardi svelano l’intesa e gli abbracci sanciscono l’amicizia. La naturalezza, la forza della loro empatia e la potenza espressiva non possono non coinvolgere il pubblico che diventa parte di un sentire comune, che si emoziona, sorride, riflette e applaude.Con loro sul palco Francesco Magnelli (piano e magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarra, loop, tzouras), Luca Ragazzo (batteria), con l’aggiunta del produttore e co-autore degli ultimi dischi di Cristina Dona’, Saverio Lanza (chitarra).

Simona Severini

La sua musica è un crossover originale che mescola jazz ed echi di Musica rinascimentale trasportandoli in una dimensione intima e cantautorale. Simona Severini passa da canzoni di sua composizione alla rivisitazione di brani scelti fra le arie di Monteverdi ed Henry Purcell mantenendo una forte matrice folk e un approccio sempre molto personale nel sentire la musica. Cantante e cantautrice dalla formazione poliedrica la sua carriera si è inizialmente sviluppata nell’ambito della musica jazz contemporanea. Il suo disco d’esordio è La Belle Vie (2011), una raccolta di brani dedicati e ispirati alla musica di Gabriel Fauré. Recente e prestigiosa la sua collaborazione con il celebre pianista e compositore italiano Enrico Pieranunzi.

