Giani conferma I'ipotesi di pedaggio per camion e tir sulla FiPiLi

Firenze, 12 dicembre- E' una conferma la dichiarazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla creazione della società Toscana Strade spa e sull'ipotesi di istituire un pedaggio sulla FiPiLi per camion e tir.

"Il pedaggio per i tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno è una proposta fuori dal mondo, un balzello inutile e dannoso per l'economia regionale. Non è colpendo il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in 3 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Gli enti locali non possono trattare gli autotrasportatori come un bancomat per tappare le buche e finanziare una SpA pubblica". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in merito all'ipotesi della Regione Toscana di far pagare il pedaggio ai camion sulla Fi-Pi-Li.

"I mezzi pesanti percorrono la superstrada non per convenienza - sottolinea Stella - ma per soddisfare le necessità degli insediamenti produttivi che si sono sviluppati lungo la Fi-Pi-Li e che quotidianamente hanno bisogno di ricevere e spedire merce. Il pedaggio comporterebbe un danno economico insostenibile. Tra l'altro, come lamentano imprenditori e autotrasportatori, i ritardi nelle consegne della merce che sbarca al porto di Livorno e poi prosegue su gomma verso le aree industriali della Toscana, sono un serio danno per tutto il sistema produttivo. Stiamo parlando di un settore che è già penalizzato e ha già subito danni economici per colpa dei cantieri, non si capisce per quale motivo debba essere penalizzato anche con i ticket".