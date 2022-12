Serata di incidenti sulle strade toscane

Poco dopo le 19,30, sulla superstrada Firenze Pisa Livorno, come informa Muoversi in Toscana, si è verificato un incidente che ha provocato 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita a Lastra a Signa e in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze.

Problemi anche sulla Firenze Mare dove si sono registrate code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa, per un incidente al km 1+500 tra Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa e incidente al km 65 tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa.

Problemi anche sulla SS12 "dell'Abetone e del Brennero" dove sono in corso tutte le attività necessarie a riaprire in sicurezza il tratto all’altezza di Borgo a Mozzano (km 40+500), in provincia di Lucca, interessato dalla caduta di massi provenienti dal versante roccioso.

Per quanto riguarda il tempo, il Consorzio LaMMA prevede per domani martedì 13 dicembre in Toscana cielo coperto con possibili isolate precipitazioni sulle zone meridionali e sulle isole più probabili in mattinata. Deboli nevicate in mattinata sull'Appennino orientale intorno a 600-800 metri e sull'Amiata oltre i 1000-1200 metri, ma in innalzamento di quota su quest'ultimo.