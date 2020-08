Giani a Sant'Anna di Stazzema: “La Toscana non dimentica”

Stamani la commemorazione dell'eccidio nazista del 1944

“La Toscana non dimentica quel terribile 12 agosto del 1944, quando a Sant’Anna di Stazzema.si consumò uno degli eccidi più efferati, una delle più drammatiche stragi nazifasciste della storia del nostro Paese. Settantasei anni fa questi luoghi furono teatro di quel massacro spaventoso in cui morirono 560 persone fra cui donne, anziani e tanti bambini. Siamo qui oggi come ogni anno e sempre lo saremo per dire mai più odio, violenza e sopraffazione.” Così Eugenio Giani che stamani ha partecipato alle celebrazioni in occasione del 76 anniversario della strage.

La ‘Liberazione di Firenze’ ieri (11/08), oggi, mercoledì 12 agosto 2020, la cerimonia per commemorare il 76 Anniversario della più efferata strage compiuta per mani disumane naziste a Sant’Anna di Stazzema. In rappresentanza della città e del Comune di Empoli, l’assessore allo sport con il Gonfalone civico.

L’eccidio di centinaia e centinaia di civili inermi, soprattutto donne, bambini, anziani, rifugiati che si conusumò il 12 agosto di settantasei anni fa: un orrore, la strage più spaventosa accaduta nel nostro paese durante l’occupazione nazista. Numeri enormi, un massacro feroce anche dopo la morte di tutto quel groviglio di persone a cui quelle mani dettero fuoco nella piazza di Sant’Anna.



Questo era il programma della giornata

PIAZZA DELLA CHIESA

Ore 9 deposizione corona di alloro

Ore 9.15 Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Pisa S.E. GIOVANNI PAOLO BENOTTO

SACRARIO - MONUMENTO OSSARIO DI SANT’ANNA DI STAZZEMA

Ore 10.15 Deposizione Corona di alloro da parte delle autorità

Ore 10.20 Saluto del Sindaco di Stazzema MAURIZIO VERONA

Saluto Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna, ENRICO PIERI

Orazione ufficiale del Ministro per le Politiche Europee, VINCENZO AMENDOLA

Mostra “COLORI PER LA PACE” alla presenza delle autorità presenti

Esposizione di alcuni pezzi del TAPPETO DEL MONDO

Ore 17 Chiesa di Sant’Anna di Stazzema

ORGANO DELLA PACE SANT’ANNA DI STAZZEMA

STAGIONE CONCERTISTICA 2020- XIV edizione a cura dell’Associazione italo-tedesca “Amici dell’Organo di Sant’Anna” Concerto di organo del maestro Ferruccio Bartoletti.