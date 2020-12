Giacomo Cretella nuovo Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Toscana Sud

E' aretino ed ha 35 anni

Giacomo Cretella è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud.

Aretino, classe 1985, Giacomo è fondatore e CEO di Hetalab srl, software house specializzata nella consulenza, sviluppo, manutenzione e assistenza di applicativi gestionali e del controllo di produzione inerenti al mondo finance, industria e servizi, pubblica amministrazione. Cretella, già Delegato Regionale dei Giovani Imprenditori Toscani e componente del Tavolo Nazionale di Innovazione e Startup dei Giovani Imprenditori di Confindustria, succede a Francesco Magni, che ha gestito il passaggio e la fusione dei 3 Gruppi Giovani di Arezzo, Grosseto e Siena nel nuovo e unico Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, che conta 65 iscritti fra le 3 province. Il programma del neo Presidente Cretella, che guiderà il Gruppo per il prossimo triennio, sarà incentrato sulla divulgazione della cultura d’impresa ed il rafforzamento dei rapporti di collaborazione fra imprese, scuole ed Università, con il fine di elevare il livello delle professionalità da inserire nel mondo del lavoro: “Il trasferimento del valore dal mondo della ricerca a quello delle imprese è il moltiplicatore che consolida la crescita del nostro tessuto industriale e della nostra economia – ha detto Cretella – particolare attenzione va dedicata a tutte quelle azioni che favoriscono investimenti in ricerca e sviluppo, generando interesse in quelle imprese aperte a ecosistemi, processi e metodologie che consentono il trasferimento tecnologico, ingrediente essenziale per valorizzare la creatività e le conoscenze del nostro capitale umano”. Insieme a Cretella, l’Assemblea del nuovo Gruppo ha eletto i due Vice Presidenti Filippo Pecci (Electro Elsa srl di Casole d’Elsa SI) e Lucio Cinà (Cicci Research srl di Grosseto) e i nuovi Consiglieri: Federico Bandini (Elletipi srl di Poggibonsi SI), Andrea Bartolomeo (Brt Industrial Service srl di Poggibonsi), Matteo Faccin (Wolftank DGM srl di Grosseto), Stefano Ferretti (Elettromeccanica Moderna di Grosseto), Rebecca Giaccherini (ABA Arredamenti srl di Arezzo), Ernest Lami (Textura spa di Catiglion Fibocchi AR), Francesco Magni (La Sorgente spa di Poppi AR), Andrea Mazzini (Ars Automation srl di Arezzo), Caterina Moni (Spei srl di Poggibonsi SI), Carlo Municchi (Diesis srl di Arezzo), Elena Pianigiani (Radio Siena TV srl di Siena), Michelangelo Piccini (Tenute Piccini spa di Castellina in Chianti SI), Davide Ralli (Appare srl di Arezzo), Maria Claudia e Maria Elena Sanarelli (Mely’s Maglieria srl di Arezzo), Francesco Vinci (Diacron International srl di Grosseto) e Dario Viviani (Pressofonderie srl di Colle Val d’Elsa SI). Su proposta del Presidente uscente Francesco Magni, il Gruppo ha disposto una donazione a favore del Banco Alimentare a sostegno della povertà ed esclusione sociale che, anche a causa della pandemia, sono in progressivo aggravamento. La parte pubblica dell’Assemblea ha visto infine la partecipazione del Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano, dei Vice Presidenti Nazionali Andrea Marangione, Mario Aprile, Eleonora Anselmi e Francesco Fumagalli (quest’ultimi entrambi aretini) e del Presidente Regionale Stefano Luccisano.