Già iniziata la propaganda per domenica 25 settembre 2022

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 sono stati convocati per domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ma di fatto la campagna elettorale, sia pur non ufficialmente, è già cominciata. Oggi pomeriggio a Firenze si è visto Matteo Salvini, per inaugurare in viale Corsica una nuova sede elettorale della Lega. Forte spiegamento di uomini e mezzi della Polizia per tutelare la sicurezza di uno dei leader della destra italiana.

L’assessore della Regione Toscana con delega alla cultura della legalità e all’immigrazione esprime la propria condanna e preoccupazione per i fatti di Civitanova Marche, dove ieri un cittadino nigeriano ambulante è stato ucciso dopo essere stato aggredito da un trentenne italiano. Per l’assessore, questo tragico e tremendo fatti è figlio di una cultura intollerante e xenofoba nei confronti del “diverso”, sia esso per motivi di etnia, di credo religioso o di orientamento sessuale, che in questi anni ha agito in modo latente e costante.

L’assessore tiene a sottolineare anche un altro aspetto di questa drammatica vicenda, che riguarda tutti noi: tutti i testimoni che erano lì presenti nel momento dell’omicidio, avvenuto a mani nude nei confronti del nigeriano, non sono riusciti a far altro che filmare l’evento. Nessuno, evidenzia l’assessore, si è sentito in dovere di fermare e bloccare l’omicida per salvare una vita.

L’intervento si conclude con una esortazione a tutte le Istituzioni, di ogni livello e grado, a lavorare con le giovani generazioni, affinché i valori ed i principi espressi nell’articolo 3 della nostra Costituzione non siano solo delle mere enunciazioni di principio, ma divengano parte del nostro dna.

Questa mattina alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli si è tenuta l’assemblea territoriale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa. All’ordine del giorno le istanze del partito territoriale nel percorso di costruzione delle liste dei candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per le elezioni di domenica 25 settembre.

L’assemblea è stata aperta dall’intervento di Jacopo Mazzantini, segretario della federazione del Partito democratico Empolese Valdelsa:«Per prima cosa voglio ringraziare Laura Cantini, che ha espresso la volontà di non ricandidarsi, per la sua passione, il suo impegno, la sua abnegazione. È sempre stata in prima linea, ha condotto battaglie per l’autodeterminazione della donna e per la cura dei più fragili. Capacità e visione politica che le sono sempre state riconosciute nel suo partito, ma anche dagli altri esponenti di forze diverse.

Fu la sindaca donna più votata nella sua seconda elezione a sindaca di Castelfiorentino e questo testimonia l’affetto e la riconoscenza del suo paese. A lei va la nostra riconoscenza per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio e per quello che ancora potrà fare come preziosissima militante». Molti altri durante gli interventi hanno tenuto a ringraziare Cantini per il suo impegno per il territorio.

«Con lo scioglimento anticipato delle Camere a causa del comportamento irresponsabile di alcune forze politiche, ci troviamo di fronte a un elettorato deluso e disorientato per un panorama politico in continuo divenire. Il nostro partito deve riuscire a dare messaggi chiari agli elettori, proposte forti che ci distinguano nettamente da quello che avanza la destra. Solo così potremo portare a casa il risultato. I tempi brevissimi che il segretario Letta ha dettato per arrivare alle proposte di candidatura, ci hanno imposto di fare un lavoro intenso in pochissimi giorni.

La Federazione ha approvato un documento in cui si propone Dario Parrini come candidato unico in cui tutto il territorio si riconosce e esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto da Luca Lotti e Laura Cantini.

Per quanto riguarda Luca, in particolare gli amministratori affiancano al loro giudizio positivo sul lavoro svolto l'auspicio di una sua ricandidatura.».

Negli interventi che si sono susseguiti, fra cui quelli di molti sindaci, è stato sottolineato il lavoro di squadra svolto in questi anni dai tre parlamentari eletti e i molti benefici che il territorio ha avuto da quest’azione combinata ed efficace.

Tutti gli amministratori hanno elogiato il lavoro fatto dal segretario e dalla segreteria per lo sforzo di costruire un documento in cui si possano riconoscere e che ha bene sintetizzato le istanze di tutti i territori.

Alla fine di tutti gli interventi ha preso la parola Luca Lotti, che ha ringraziato tutti per l’elaborazione del documento che ha invitato a votare e ha espresso un sincero rinascimento ai sindaci con i quali in questi anni ha collaborato molto efficacemente, riuscendo a portare nell’Empolese Valdelsa una quantità di investimenti mai ottenuti in precedenza.

Dopo di lui Dario Parrini, che ha ringraziato per la rinnovata fiducia dichiarandosi onorato per l’attestazione di stima del suo territorio che lo propone per una ricandidatura al Parlamento e complimentandosi con Mazzantini e la segreteria per avere ancora una volta trovato una sintesi e avere ottenuto l’unanimità, che da sempre contraddistingue la federazione dell’Empolese Valdelsa.

Per validare la proposta di ricandidatura di Parrini, è stato messo in votazione il giusto disposto dell’articolo 21.3 del regolamento generale di organizzazione del coordinamento territoriale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa approvato dalla direzione territoriale il 17 dicembre del 2010, sulla base di quanto previsto dallo statuto regionale, per l’approvazione della deroga al limite di due mandati parlamentari e comunque per la durata massima di dieci anni di mandato. L’ atto è stato approvato all’unanimità. Il documento proposto dalla segreteria è stato sottoposto al voto dell’assemblea e ha ottenuto l’unanimità dei voti.

Alla Festa dell'Unità di Certaldo lunedì 1 agosto ci sarà Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati; il 2 agosto sarà la volta di Peppe Provenzano, vice segretario del Partito democratico, mente il 4 agosto sarà la volta dei senatori Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Partito democratico e Dario Parrini, presidente Commissione Affari costituzionali del Senato.

Alla Festa dell'unità di Limite sull'Arno lunedì 1 agosto si parlerà di Multiutility con Brenda Barnini, sindaca di Empoli; Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite. Coordina l’incontro Irene Bandini.

Martedì 2 agosto alle 19.00 ospite Giuseppe Provenzano, vice segretario del Partito democratico. Il 3 agosto si parlerà di servizi sociosanitari dell’Empolese Valdelsa con Enrico Sostegni, consigliere regionale e presidente della commissione salute del Consiglio regionale, Valerio Mari, direttore Asl Toscana Centro, Silvia Guarducci, direttrice ospedale san Giuseppe di Empoli, Franco Doni, direttore Società della Salute Empolese Valdesa. Coordina Rosanna Gallerini, assessora del Comune di Capraia e Limite. Il 4 agosto alle 19.30 ospite Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, insieme al senatore Dario Parrini.

"Qual è il vero volto del Pd in Toscana? E' la domanda che sorge spontanea assistendo alle alleanze che i Democratici stanno tessendo in queste ore. Il Pd è il partito che vuole gestire il progetto del rigassificatore di Piombino o che ospiterà nelle proprie liste il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, entrambi contrari? Il Pd toscano è favorevole alla realizzazione della Tav a Firenze e del nuovo aeroporto di Peretola, oppure è il partito che a Sesto fa vincere Lorenzo Falchi e manda in parlamento altri esponenti anti grandi opere?". Così Gabriele Toccafondi, deputato alla Camera per Italia Viva eletto a Firenze, interviene nel dibattito sulle alleanze."Se già sul territorio ci sono fratture su temi decisivi come le infrastrutture – dice Toccafondi – come può funzionare una coalizione a livello nazionale? Anni di posizioni distanti possono essere riconciliati in pochi giorni? Oggi è quantomeno difficile comprendere quale sia il programma con cui il Partito Democratico intende presentarsi alle prossime elezioni.

La Toscana peraltro attende anche risposte dal ministro Speranza, un altro esponente della sinistra che potrebbe essere di nuovo candidato qui, sulle risorse in ambito sanità: un ulteriore punto su cui non emerge coesione di intenti".“Non vorrei che il 25 settembre i fiorentini dovessero pure vedere Luigi Di Maio che si affaccia al balcone di Palazzo Vecchio per annunciare la nuova fine della povertà...”, conclude Toccafondi con una battuta.