Ghiaccio e vento di grecale a Firenze

Le indicazioni della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana. Chiuse le piste ciclabili a Prato. A Livorno sei persone albergate dal Comune

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio neve oggi 12 e domani 13/2 tutte le aree del territorio. Codice giallo per rischio vento confermato oggi in aree dell'Arno, Valdarno inferiore, Valdelsa Valdera, Bisenzio Ombrone pistoiese. Rischio ghiaccio e vento domani 13/2 in tutte le aree. Domani, Sabato 13/2, attesi venti di Grecale (NE) con raffiche fino a 70-100 km/h sui rilievi e nelle zone sottovento, fino a circa 50-60 km/h altrove. Previste temperature inferiori allo zero in particolare dopo il tramonto con possibilità di formazione di ghiaccio.

A Prato sarà attivo un costante monitoraggio circa l’evoluzione meteo sulla nostra città e tutte le squadre previste dal Piano Neve sono già pronte ad intervenire nel caso se ne ravvisasse la necessità. Per questo motivo il Sistema della Protezione Civile prevederà degli interventi di salatura già dalla serata di domani salvo eventuali stati di necessità.

Alle sei persone che questa mattina hanno dovuto lasciare i locali al primo piano della ex Coop di Livorno, il Comune ha fornito l’albergazione, per un periodo che andrà fino alla fine dell’emergenza freddo. Durante le prossime settimane l’Ufficio Casa valuterà, situazione per situazione, se sussistono per le persone sgomberate i requisiti per un eventuale inserimento nei percorsi di emergenza abitativa.