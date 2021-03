Gestione Limonaia Villa Strozzi: chi la prende?

Il bando per la selezione è aperto fino al 26 aprile prossimo

Cercasi gestore per la Limonaia di Villa Strozzi, la struttura che domina l’omonimo parco vicino a Porta San Frediano, restaurata nella seconda metà dell’Ottocento da Giuseppe Poggi e riprogettata dall’architetto Giovanni Michelucci negli anni Settanta: il bando per la selezione è aperto fino al 26 aprile prossimo.

“In questi anni - spiega l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - la Limonaia si è contraddistinta come luogo privilegiato dell’Estate fiorentina con eventi legati soprattutto alla musica contemporanea, anche grazie all'associazione Tempo Reale che ha sede nella Villa, e alle attività del Quartiere in collaborazione con associazioni ed enti del territorio. Scopo del bando è quello di trovare un soggetto esterno all'amministrazione al quale affidare la gestione del bene, compresi gli spazi all’aperto, per realizzare un programma culturale pubblico, con una vocazione alla contemporaneità e alle arti performative (danza, musica e teatro), durante tutto l’anno”.

In particolare il bando chiede “una programmazione culturale stabile, con un'offerta artistica eterogenea, incentrata in particolare sulla contemporaneità e capace di attrarre vari target di pubblico anche mediante collaborazioni e sinergie tra i soggetti culturali presenti sul territorio cittadino e gli organismi istituzionali del Quartiere 4”.

Il progetto dovrà prevedere “la creazione di uno spazio dedicato alla contemporaneità e alle arti performative (danza, musica, teatro), con produzione e sperimentazione di linguaggi innovativi, in grado di valorizzare i codici espressivi contemporanei e le arti sceniche, musicali e visive, con particolare attenzione ai linguaggi multimediali e alle nuove tecnologie e al confronto con realtà artistiche locali, nazionali ed internazionali; la valorizzazione del Teatro all’aperto per favorire la realizzazione di una programmazione artistico culturale multidisciplinare e un allestimento tecnico scenografico in grado di ospitare anche eventi inseriti nel palinsesto dell’Estate Fiorentina; la promozione e visibilità delle attività di artisti emergenti; la sinergia con le eccellenze culturali cittadine ed altri soggetti culturali anche di rilevanza nazionale ed internazionale; la promozione di soggetti culturali del territorio; la creazione di uno spazio culturale estivo all’aperto con annesso punto di ristoro, che preveda un’offerta culturale prioritariamente ad ingresso libero e gratuito.

Nel bando sono visti come criteri premiali interventi di miglioramento della struttura e il numero di giorni di apertura, distribuiti su tutto l’anno per la massima fruibilità dei cittadini. Sarà possibile prevedere limitati eventi a pagamento per garantire la sostenibilità economica del progetto culturale ma allo stesso tempo salvaguardare la vocazione pubblica della Limonaia.

Per info: https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici