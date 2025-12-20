Geotermia: la replica delle associazioni ambientaliste

In relazione all'articolo "Geotermia, Tar boccia i ricorsi contro proroga concessioni. Soddisfazione di Giani" pubblicato da Toscana Notizie lo scorso 17 dicembre pubblichiamo, ai sensi della legge sulla stampa (art. 8 l.n. 47/1948), la rettifica chiesta dalle Associazioni Italia Nostra e Forum Ambientalista, dai Comitati e da parte di molti cittadini dell’area amiatina. Ecco il testo:

Egregio Direttore,

scriviamo la presente quali difensori delle Associazioni Italia Nostra e Forum Ambientalista, di Comitati e molti cittadini dell’area amiatina che hanno presentato due ricorsi al TAR Toscana contro il rinnovo senza gara ad Enel Green Power Italia srl della concessione dello sfruttamento della geotermia sino al 2046 (ricorsi Rgn 1169/2025 e Rgn 1170/2025).

Il 17 dicembre 2025 è stato pubblicato un articolo. Si chiede l’immediata rettifica della notizia ai sensi della legge sulla stampa. Infatti i due citati ricorsi al TAR non sono stati ancora discussi; neanche è stata fissata la prima udienza. Il Tar ha invece discusso due ricorsi per l’accesso ad alcuni atti della procedura che la Regione ha secretato. Il Tar ha respinto i ricorsi con due ordinanze, che saranno appellate al Consiglio di Stato.

Dunque non è vero che il TAR ha bocciato i ricorsi contro la proroga delle concessioni, come affermato. Ha trattato solo del problema particolare dell’accesso ad alcuni documenti della procedura; rimanendo per ora del tutto impregiudicato il merito dei ricorsi pendenti contro la Regione ed Enel Green Power.

La notizia è non solo oggettivamente infondata per i motivi detti, ma anche fuorviante perché induce a ritenere che la Regione possa definitivamente procedere con Enel alla realizzazione di tutti i progetti. Non è così. La questione di merito sarà giudicata dal TAR in una data futura, non ancora definita. Tutto rimane aperto.

Si chiede dunque ai sensi della legge sulla stampa una pronta rettifica dell’informazione, infondata e fuorviante, pubblicata da Toscana Notizie, agenzia pubblica di informazione della Giunta Regionale, nel numero del 17 dicembre 2025.

Distinti saluti

Prof. Avv. Mario P. Chiti

Avv. Massimo Ceciarini