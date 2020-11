Galluzzo, prende forma la "nuova" piazza Puliti: presto 17 nuovi alberi mangia-smog

FOTOGRAFIE. In questi giorni si stanno scavando le buche dove saranno piantati 11 platani, 4 bagolari e 2 pioppi bianchi maschi. Da stasera partono i lavori per il nuovo asfalto in via di San Felice a Ema - Poggio Imperiale

FOTOGRAFIE. La "nuova" piazza Puliti, al Galluzzo, quella fra il campo sportivo e il fontanello per intendersi, sta prendendo forma. In questi giorni vengono fatte le ampie buche che ospiteranno gli alberi destinati a rendere più verde l'ampia area di parcheggio. Il progetto complessivo comprende per l'esattezza la riqualificazione ambientale della piazza con 17 nuovi alberi mangia-smog per ‘mitigare’ il parcheggio da un punto di vista climatico. Sono in arrivo in piazza Puliti 11 platani, 4 bagolari e 2 pioppi bianchi maschi.

Intanto da oggi lunedì 9 novembre sono in programma di ripristino definitivo (quindi, sarà disteso il nuovo asfalto) a seguito dei lavori di rifacimento della rete idrica nella zona di via San Felice a Ema-piazzale del Poggio Imperiale. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (21-6.30) ed è articolato in fasi successive e andrà avanti fino al 26 novembre. Si inizia con i restringimento di carreggiata e senso unico alternato e divieti di sosta in largo Fermi (tra via Righini e piazzale del Poggio Imperiale), a seguire i lavori interesseranno piazzale del Poggio Imperiale (chiuso fra viale del Poggio Imperiale e via San Felice a Ema), via San Felice a Ema (con la chiusura tra piazzale del Poggio Imperiale e via Silvani) e via Accursio (tra via San Felice a Ema a via Borgonovo).

In via Silvani tra via San Felice a Ema e la rotatoria saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato. Itinerario alternativo per il Galluzzo: via Gelsomino-via Senese-via Volterrana-piazza Acciaiuoli-via Silvani. La terza fase interesserà via Silvani con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato nel tratto via San Felice a Ema e via Cicognani.