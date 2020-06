Galluzzo, domenica di Fiera (sfidando la pioggia)

Fino alle 20 in piazza Acciaioli l'iniziativa firmata Fivag Cisl Firenze

FOTOGRAFIE. Fino alle 20 di oggi domenica 14 giugno in piazza Acciaioli ci saranno i banchi di "Galluzzo in Fiera", iniziativa organizzata dalla Fivag Cisl di Firenze. Una edizione non particolarmente fortunata come meteorologia, perché il tempo è nuvoloso anche se a sprazzi esce il sole.

Ciò nonostante, gli ambulanti sono arrivati e nel cuore del Galluzzo ci sono i Brigidini di Lamporecchio, la Porchetta di Montepulciano, Miele e tartufo, Artigianato vario, Abbigliamento, Calzature, Biancheria per la casa, Prodotti tipici.