Galleria dell’Accademia, aperture straordinarie ad agosto

Per il mese di agosto la Galleria dell'Accademia di Firenze offre numerose occasioni per visitare le sue collezioni. Il 4 agosto il museo è gratuitamente aperto al pubblico per l'iniziativa #domenicalmuseo - promossa dal MiC-Ministero della Cultura; a Ferragosto effettua un'apertura prolungata dalle ore 8,15 alle 21 (ultimo ingresso alle 20,15). Continuano, inoltre, le aperture straordinarie serali.

Il 4 agosto torna il consueto appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Un'occasione imperdibile per ammirare le sale della Galleria dell'Accademia di Firenze, per la quale non è necessaria la prenotazione.

Anche giovedì 15, Ferragosto, con regolare ingresso a pagamento, sarà possibile trascorrere un giorno di festa trovando refrigerio tra le sale del museo, che resterà aperto al pubblico con orario prolungato fino alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20,15). Sarà possibile ammirare le collezioni pittoriche e scultoree della galleria, come ad esempio i dipinti a fondo oro prodotti tra il Duecento e il primo Quattrocento, i capolavori dell'arte rinascimentale, le grandi pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e le celebri sculture di Michelangelo: il David e i Prigioni. Non meno importanti, la collezione dei modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni - esposti all'interno della Gipsoteca - e il Dipartimento degli Strumenti Musicali, che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana Medici e Lorena.

Fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,15) mentre i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,15). Le aperture serali straordinarie continueranno anche per il mese di ottobre, tutti i martedì fino alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15), ed eccezionalmente giovedì 31 ottobre e giovedì 5 dicembre, fino alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15).

L'orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20). In occasione dell'iniziativa #domenicalmuseo non è possibile prenotare, mentre la prenotazione resta attiva, invece, e fortemente consigliata, per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link: Galleria dell'Accademia Firenze/visita.