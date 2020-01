Fundraising con Milano 25 Onlus patrocinato dal Comune di Firenze

Evento organizzato il 22 febbraio 2020 –dalle 15:00 alle 19:00- alla Sala D’Arme di Palazzo Vecchio dall'Istituto ISI Florence, consorzio di università americane a Firenze

The International Studies Institute In Florence e Milano 25 Onlus (Zia Caterina) hanno ideato insieme un evento fundraising a favore della ricerca e delle cure per il cancro infantile. L’evento denominato “FLORENCE DANCE FOR KIDS!”, alla sua prima edizione, consiste nella realizzazione di un pomeriggio di danza, musica, intrattenimento, giochi, organizzato dagli studenti americani della Pennsylvania State University (afferenti a ISI Florence) per la cittadinanza di Firenze, famiglie, singoli, scuole, e tutti quelli che vorranno partecipare con raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro infantile e a progetti didattici. Il programma della giornata si articola seguendo il modello del THON™ Weekend - che si svolge nello stesso fine settimana, 21-23 Febbraio 2020, presso la Pennsylvania State University (USA). Il programma della giornata prevede un intrattenimento che si ripete ogni ora a partire dalle 15:00. All’ingresso, con donazione di € 5,00, verrà consegnato uno zainetto personalizzato con gadgets all’interno.