Fugge a bordo di una vettura rubata, l'inseguimento termina contro un guardrail

Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Montespertoli per resistenza

I Carabinieri del Comando Stazione di Montespertoli, durante un servizio di controllo del territorio, intercettavano un'autovettura Audi A3, già segnalata come rubata lo scorso 4 dicembre 2018 nel Comune di Tavarnelle V.P.



L’autista non ottemperava all’ordine di fermarsi e si dava a precipitosa fuga mettendo in serio rischio la sicurezza stradale in zona Virginio. Ne nasceva così un breve inseguimento che terminava in via per Poppiano, dove il conducente dell’Audi perdeva il controllo del mezzo impattando contro il margine della carreggiata.



L’autista un 37enne albanese, veniva subito bloccato dai militari operanti, tratto in arresto per resistenza e ricettazione, e tradotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano.



All’interno dell’autovettura venivano rinvenuti e posti sotto sequestro vari arnesi da scasso e due bombole di acetilene.