Frida Bollani Magoni in concerto a Marcialla

Sabato 7 marzo 2020 (ore 21:15) e domenica 8 alle ore 17:30, al Teatro Margherita

Dopo il grande successo del primo concerto con Riccardo Fassi, Jasse Davis, Massimo Manzi e Paolino Dalla Porta, il programma di Marcialla Jazz & Wine 2020 continua con i due concerti di un giovanissimo talento: Frida Bollani Magoni, accompagnata da ospiti a sorpresa, sarà al Teatro Margherita di Marcialla sabato 7 e domenica 8 marzo.

Frida Bollani Magoni sale per la prima volta sul palco per due concerti a suo nome. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di importanti collaborazioni e di numerose esibizioni come ospite di orchestre, di musical e dei concerti dei genitori, sia come pianista che come cantante.

Nata in Versilia nel 2004, comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Musicalmente onnivora, ha collaborato più’ volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Il 18 ottobre 2019 ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo ospite del Premio Tenco insieme alla madre. Innumerevoli sono le volte in cui è salita sul palco come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il secondo anno del Liceo Musicale Carducci di Pisa studiando pianoforte con la professoressa Amato e canto con la professoressa Barsanti.