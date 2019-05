Freud e la suggestione, approfondimento a Firenze

A settembre la Scuola di psicanalisi organizza un gruppo di studio alla libreria "L'Ora Blu". Lunedì 27 maggio incontro introduttivo

La Scuola di Psicanalisi Freudiana, in collaborazione con la libreria “L’Ora Blu”, organizzerà a Firenze, a partire dal mese di settembre, un gruppo di studio sulla psicanalisi rivolto a tutti coloro che nutrono interesse per la disciplina in sé o, più in particolare, verso quelle tematiche di natura epistemologica, pratica e teorica che fanno della psicanalisi una disciplina in grado di dialogare con le più moderne teorie neuroscientifiche e metodologie mediche e psicologiche.

L’oggetto della ricerca del gruppo sarà la suggestione, presa in esame dal punto di vista psicanalitico, medico e psicologico. La suggestione, infatti, è un tema nodale non soltanto per la psicanalisi, perché riguarda sia l’efficacia clinica nel trattamento dei disturbi psiconevrotici, sia l’oggettività delle teorie scientifiche in generale.

Lunedì 27 maggio alle ore 18, presso la libreria “L’Ora Blu”, la SPF presenta un primo incontro introduttivo per definire le linee guida del programma e per calibrare il grado di approfondimento teorico con cui affrontare lo studio degli argomenti, sulla base del numero e del livello di competenza di partecipanti.

L’ingresso è libero previa iscrizione.Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Edoardo Meroni, tel. 349 1674096

Mail e.meroni@scuoladipsicanalisifreudiana.it

La Scuola di Psicanalisi Freudiana è un’associazione fondata nel 1983 da Franco Baldini, direttore scientifico della Scuola, e da un gruppo di psicanalisti e intellettuali uniti nel comune interesse di portare avanti una riflessione sui fondamenti della razionalità freudiana, restituendo all’esperienza e alla teoria psicanalitiche il rigore scientifico che Freud aveva loro impresso, e che gran parte dello sviluppo ulteriore della psicanalisi aveva reso obsoleto. La Scuola ha sede a Milano, ma è presente con le sue attività anche in altre città d’Italia tra cui Venezia, Padova, Brescia, Pavia, Torino, Bologna e Firenze. Da quasi quarant’anni promuove l’insegnamento della dottrina e delle metodologie specifiche della psicanalisi.