Freddo killer a Firenze: morto un clochard di 49 anni

L'uomo, romeno, è stato trovato senza vita in via S. Caterina d'Alessandria. Nei giorni scorsi il Comune aveva lanciato l'appello: segnalate chi vedete dormire in strada o nei giardini in queste notti estremamente gelide

Quello che molti temevano è successo davvero: un clochard è morto di freddo nella notte a Firenze. Si tratta di un romeno di 49 anni, incensurato, trovato poco prima di mezzanotte senza vita in via S. Caterina d'Alessandria, su una panchina a due passi dall'ingresso dell'Agenzia delle Entrate.

L'uomo non presentava segni di violenza e parrebbe morto per arresto cardiaco dovuto a ipotermia, sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.

Il Comune aveva avvertito il pericolo e nei giorni scorsi da Palazzo Vecchio era partito un appello: “Segnalateci le persone che dormono per strada o nei giardini pubblici - aveva detto l’assessore Vannucci - così faremo intervenire gli operatori delle Unità di strada. Invito poi chi ha coperte o sacchi a pelo che non utilizza più a donarli alle associazioni che sono impegnate nel servizio di accoglienza invernale”. I cittadini che vedono senza dimora in strade e giardini possono fare segnalazioni all’assessorato al Welfare inviando un’e-mail all’indirizzo assessore.vannucci@comune.fi.it oppure telefonando in assessorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, al numero 055/2769144. Dalle 17 in poi e nei fine settimana è possibile effettuare le segnalazioni all’Albergo popolare allo 055/211632.