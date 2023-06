Fratelli d'Italia: l'ingresso di Manuel Vescovi

Firenze, 16 giugno 2023: Questa mattina Manuel Vescovi, già coordinatore regionale e senatore della Lega, ha annunciato il suo ingresso in Fratelli d’Italia in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il deputato e coordinatore regionale FdI Fabrizio Rossi e il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

"Ringrazio la Lega, sono stati 30 anni bellissimi ma adesso guardiamo al futuro - ha detto Vescovi -. I valori, la visione e l’identità sono i tre elementi che mi hanno spinto ad aderire a Fratelli d’Italia. Sono stato convinto anche dall’impegno di Giorgia Meloni sul fronte della politica estera, il Presidente del Consiglio ha fatto oltre 20 viaggi all’estero in nove mesi e sta trasformando l’Italia nel punto di riferimento del Mediterraneo allargato. Fratelli d’Italia ha capito che uno dei problemi principali del nostro Stato sono le riforme costituzionali, i nostri padri costituenti hanno fatto un lavoro straordinario ma è evidente che occorre modernizzare la nostra Carta fondativa. Con le ultime elezioni amministrative il centrodestra ha imparato che bisogna pianificare prima, vincere è facile basta avere un obiettivo, una strategia e l'azione, però occorre pianificazione".

“Grazie a Manuel Vescovi che entra da amico in Fratelli d’Italia, abbiamo la certezza che il suo ingresso, e il suo impegno, nel partito, contribuiranno a farci crescere ulteriormente nella nostra Toscana. Siamo un partito che guarda al futuro, e siamo, soprattutto, un partito inclusivo: siamo più che felici di accoglierlo. L’umiltà di Manuel, e lo aveva già dimostrato quando era senatore attraverso il suo lavoro sul territorio, è stata una delle caratteristiche che più ci ha colpito. Benvenuto Manuel”.

Così Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Con Manuel abbiamo condiviso tante battaglie - ha affermato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’on Fabrizio Rossi - è un amico che si è reso disponibile a dare una mano al partito. Un politico di alto profilo che ha fatto un importante percorso. Ben vengano figure come lui di spessore e di esperienza che possano arricchire il nostro partito. Il centrodestra è un’alleanza elettorale e di governo, lo abbiamo dimostrato nell’ultima tornata elettorale, e ci candidiamo ad essere forza di governo in questa Regione”.

“Con Manuel ci conosciamo da una decina d’anni - ha dichiarato il capogruppo FdI nel Consiglio regionale Francesco Torselli – io ero coordinatore regionale del neonato Fratelli d’Italia e lui era il coordinatore regionale della Lega. Ci confrontavamo per trovare il modo di superare le soglie di sbarramento e far entrare almeno un eletto di centrodestra nei consigli comunali. Già allora Manuel era convinto che nel 2020 la nostra coalizione sarebbe stata maggioranza, noi lo prendevamo per un pazzo visionario visto che i nostri partiti erano a una cifra o allo zero virgola. Oggi possiamo dire che aveva ragione. Siamo molto orgogliosi di poter lavorare con lui e sappiamo che darà un importante contributo al nostro partito”.