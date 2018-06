"Fără Penali în funcții publice", ovvero, nessun condannato alla guida dello stato romeno

L'impegno e la lotta dei cittadini rumeni nel mondo, per migliorare le leggi nel proprio paese.

#farapenali è un iniziativa partita da un gruppo di 19 cittadini romeni, #farapenali vuole aggiungere un testo nella costituzione romena e vietare l'accesso alle cariche pubbliche, cominciando dai semplici consiglieri comunali fino al presidente, a persone che hanno commesso reati e sono state condannate (ovviamente finché non intereviene una riabilitazione).



In questo senso, l'articolo 37 della Costituzione, che regola il diritto di essere eletti, deve essere integrato da un nuovo paragrafo, il terzo, con il seguente contenuto:



"Non possono essere eletti membri della pubblica amministrazione, la Camera dei Deputati, il Senato e il Presidente della Romania i cittadini che sono stati condannati per privazione della libertà per reati intenzionali fino a quando intervenga una situazione che rimuove le conseguenze della condanna."

Per fare tutto ciò avranno bisogno di un minimo di 500.000 firme, i cittadini che vorranno firmare devono essere romeni e dovranno essere in possesso della carta d'identità romena .



Dopo aver raccolto le firme necessarie, verranno presentate in parlamento per convocare un referendum e poi andare al voto!





Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito :



www.farapenaliinfunctiipublice.ro

Una delegazione di volontari aspetta i cittadini romeni, di Firenze e non solo, per firmare l'esclusione dei condannati dalla guida dello stato romeno!



"Non farti da parte , ti aspettiamo domenica 10 giugno a partire dalle 11:30 nella zona della chiesa ortodossa di Piazza Beccaria per firmare l'iniziativa senza condannati in uffici pubblici!"





Per trovare i volontari più vicini a te puoi consultare il link:

