Forza Italia: mobilitazione per le giornate del tesseramento

Firenze, 6 ottobre - Cinquecento tessere in due giorni, raccolte ai banchini e ai gazebo allestiti in 50 Comuni di tutta la regione. È il risultato della mobilitazione di Forza Italia Toscana per la campagna tesseramento 2024. Ai banchini, militanti e dirigenti, a cominciare dal vicesegretario nazionale, On. Deborah Bergamini e alle deputate Erika Mazzetti e Chiara Tenerini, insieme al segretario regionale del partito, Marco Stella.

"Forza Italia sta crescendo e si sta rafforzando, lo confermano - osserva Stella - le tante persone che si sono fermate ai nostri gazebo, un processo di crescita frutto del lavoro quotidiano in tutte le istituzioni e della credibilità ed affidabilità del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani. La mobilitazione di Forza Italia in Toscana non si ferma qui, questo è solo l’inizio abbiamo l’obiettivo di arrivare a 5.000 tessere entro l’anno. Saremo a fare banchini e gazebo tutto il mese di ottobre per poi iniziare la fase dei congressi comunali entro il mese di dicembre, in modo da partire nel 2025 con una classe dirigente eletta dai congressi merito del radicamento sul territorio".

"Per questa mobilitazione straordinaria desidero ringraziare tutti i coordinatori provinciali e comunali, i vice coordinatori regionali e tutto il Coordinamento Regionale e le nostre tre deputate Bergamini, Mazzetti e Tenerini, oltre ovviamente a tutti i nostri militanti e dirigenti, che si sono spesi e si continuano a spendere per rilanciare l’azione politica di Forza Italia - sottolinea Stella -. Abbiamo consapevolezza della sfida che ci attende nel 2025 con le elezioni regionali, lavoreremo per dare ai cittadini un programma credibile e un candidato affidabile, competente e moderato, sapendo che la prima cosa è tenere il Centrodestra unito e avere la capacità di allargare se vogliamo vincere: voglio ricordare a tutti in maniera molto chiara che senza Forza Italia non si vince".