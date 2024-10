Forza Italia, tour negli ospedali toscani

Firenze, 4 ottobre - "Accogliendo l'invito del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, lunedì 7 ottobre iniziamo il tour degli ospedali toscani, per verificare le condizioni di sicurezza in cui versano. Il personale sanitario è stremato per i ripetuti episodi di violenza a cui sono sottoposte le diverse categorie. I sindacati di medici, infermieri e oss parlano di una escalation di violenze che negli ultimi dieci anni non aveva mai toccato un livello di brutalità e soprattutto di pericolosità così elevato. Lunedì saremo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Careggi di Firenze, il più grande della Toscana". Lo dichiarano l'on. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e il capogruppo in Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, segretario regionale del partito.

La visita dei due esponenti di Forza Italia inizierà vero le 10:00, e si concluderà intorno alle 12:00, orario in cui è previsto un incontro con la stampa, davanti all'ingresso del Pronto Soccorso. "La violenza contro gli operatori sanitari è inaccettabile - sottolineano Bergamini e Stella -. Serve una reazione unitaria di tutte le forze politiche e sociali a difesa di chi ogni giorno lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Chiediamo che il personale sanitario sia difeso e messo nelle condizioni di sicurezza per poter operare. Non è possibile considerare oggi che l'accesso in qualsiasi struttura sanitaria sia libero, senza le opportune misure di sicurezza. Dopo la visita al Policlinico di Careggi a Firenze, proseguiremo con tutte le altre strutture ospedaliere della nostra regione".