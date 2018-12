​Forteto, Commissione d’inchiesta: proposta a Montecitorio, entro Natale

Il Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Stefano Mugnai annuncia: "Verso discussione congiunta di tutte le proposte di legge sul tavolo"

Il Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Stefano Mugnai, autore di una delle tre proposte di legge in questione, ovvero la 390 depositata il 26 marzo scorso, dichiara "Entro Natale discussione congiunta di tutte le proposte di legge oggi sul tavolo per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul Forteto, poi il via libera verso la discussione nell’aula di Montecitorio" questo l’iter stabilito oggi sulla materia durante la seduta congiunta delle commissioni II (Giustizia) e XII (Affari Sociali) della Camera dei Deputati.



Insieme a questa, saranno in discussione la proposta di legge uscita dal Senato (1160) e quella a firma Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli (1005).

"L’obiettivo – spiega Mugnai a margine della seduta delle commissioni – è quello di arrivare a una sintesi, licenziare il via libera all’istituzione dell’organismo bicamerale d’inchiesta sugli orrori del Forteto quanto prima, così da indirizzare il testo verso il dibattito d’aula. Il tutto presumibilmente entro Natale", conferma.

Mugnai segue la vicenda della comunità del Mugello ormai da anni. Nel Consiglio regionale della Toscana, era il 2012, fu presidente della prima commissione regionale di inchiesta che portò alla luce il sistema di violenze e abusi su minori praticato all’interno di quella che anche la magistratura avrebbe in seguito bollato come comunità-setta esprimendo condanne fino al terzo grado di giudizio.

Una volta alla Camera, la proposta di legge 390 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti è stata tra i suoi primi atti parlamentari, resa agli atti ad appena 22 giorni dall’elezione.

In questi mesi Mugnai ne aveva a più riprese sollecitata la calendarizzazione e adesso si dice fiducioso "L’approdo in commissione di oggi e la definizione di un iter è un passo avanti verso l’istituzione di uno strumento che sono certo potrà portare definitiva chiarezza su cosa sia stato il Forteto e su quale dramma e corto circuito istituzionale si sia verificato nella storia di questo pezzo di Toscana".