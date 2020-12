Magnitudo Mwp 6.4 a una profondità di 10 km

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.4 è avvenuto in Croazia circa un'ora fa (crolli e seri danni nella zona di Zagabria) con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km.

La potente scossa sismica è stata avvertita anche in Italia, specialmente in Veneto, Friuli e tutta la zona Nord Est, ma qualcuno l'ha avvertita anche in Toscana come si evince dalle reazioni sui social.