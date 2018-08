“Forme di storia”: dal 31 agosto all’Antico Spedale di Sant’Antonio una mostra sulla ceramica

L'esposizione è frutto di un lavoro di ricerca sul settore a Lastra a Signa con la partecipazione delle aziende del territorio

Si intitola “Forme di storia, la ceramica nel territorio di Lastra a Signa” ed è la mostra che sarà inaugurata il 31 agosto alle 18 presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio. L’esposizione, la cui cerimonia di inaugurazione aprirà la 237° Antica Fiera di Lastra, è frutto di un lavoro di ricerca storica e archivistica portato avanti da circa due anni dalla Biblioteca Comunale e dall’Ufficio cultura sull’importanza del settore ceramico a Lastra a Signa, intervistando testimoni, aziende e manifatture ceramiche e chi ha lavorato per anni nel settore. Il risultato è in parte in questa esposizione che presenterà documenti, pezzi rappresentativi delle produzioni e ricostruzioni storiche e documentarie. “La lavorazione della ceramica – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- è una delle attività caratteristiche di Lastra a Signa ed è stata nella seconda metà del ‘900 una delle industrie più importanti, che ha influito sull’organizzazione sociale ed economica del territorio. La mostra che presentiamo – ha aggiunto il sindaco-, oltre ad essere il frutto del lavoro di ricerca, è un’anteprima di una più ampia esposizione che sarà promossa il prossimo anno insieme a una pubblicazione sull’argomento”. La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 9 settembre in orario 18-23 il 31 agosto e 1° settembre, dalle 10 alle 20 il 2 settembre e dalle 16 alle 19 dal 3 fino al 9 settembre.