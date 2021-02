ForbesTravelGuides.com: a un albergo fiorentino il prestigioso riconoscimento

Si tratta dell'l'unico sistema di classificazione globale per hotel di lusso, ristoranti e spa

Il Brunelleschi Hotel di Firenze ha ottenuto un nuovo riconoscimento Forbes Travel Guide “Four Star” 2021 ed è stato inserito con gli altri vincitori del premio su ForbesTravelGuide.com.

Il Brunelleschi Hotel viene recensito da Forbes Travel Guide come «Boutique hotel unico nel suo genere sia a Firenze che nel mondo», per «l’ammaliante mix di elementi di design moderni e alla moda, e un profondo senso della storia che lo rende un luogo ideale per ospiti curiosi che vogliono sentirsi come se viaggiassero indietro nel tempo anche se circondati da tutti i comfort tecnologici». Viene anche sottolineato che «l’hotel contiene all’interno un’antica chiesa medievale e una torre bizantina circolare (l’edificio più antico della città), la cui particolarità e bellezza lasciano i passanti senza fiato». E’ inoltre evidenziata come attrattiva vincente l’ottimo cibo perfettamente in linea con la filosofia di Forbes Travel Guide.

Il Brunelleschi Hotel è stato, tra l’altro, tra i primi hotel al mondo ed il primo in Italia a diventare Sharecare Health Security VERIFIED® with Forbes Travel Guide. La completa verifica della struttura fa sì che ospiti ed agenti di viaggio possano prenotare con fiducia il prossimo viaggio presso strutture che dispongono di adeguate procedure di sicurezza sanitaria. Questa verifica viene fornita con un "sigillo di approvazione" rilasciato in base alla conformità di un hotel alle “best practice” convalidate da esperti che riducono al minimo il rischio e l'impatto di COVID-19 e potenziali futuri eventi nocivi per la salute pubblica.

Commenta così il General Manager Claudio Catani: «I nostri Ospiti apprezzano del Brunelleschi Hotel la location storica davvero unica ed un mix di elementi di design moderni e alla moda che lo rendono un ambiente unico per tipologia, charme ed esperienze. Grazie al nostro Team di professionisti offriamo un servizio personalizzato ed emozionale che ci ha permesso di raggiungere uno livello di eccellenza riconosciuto universalmente».

Forbes Travel Guide è l'autorità di fama mondiale per quanto riguarda il vero servizio a cinque stelle. Il Brunelleschi Hotel è l’aggiunta più recente alla sua illustre lista annuale di stelle. Le strutture sono state ispezionate prima della pandemia o quando le restrizioni regionali consentivano un ritorno sicuro degli ospiti.

"I vincitori del premio 2021 sono una testimonianza della resilienza del settore dell'ospitalità", ha affermato Filip Boyen, CEO di Forbes Travel Guide. "Durante un periodo senza precedenti, queste strutture di eccellenza si sono adattate a numerose avversità, pur mantenendo alti livelli di servizio e garantendo la sicurezza sanitaria dei loro ospiti e del personale." Ha aggiunto: "Ci auguriamo che queste eccellenti strutture ispirino i viaggiatori per quando saranno pronti ad avventurarsi nel loro prossimo viaggio".