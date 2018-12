Fondi comunitari: già erogati anticipi dei contributi per 24 mila agricoltori

L'annuncio della Giunta Regionale

FIRENZE– Sono circa 24 mila gli agricoltori toscani che hanno ricevuto l'anticipo del pagamento di contributi comunitari del Fondo Feaga per l'integrazione al reddito, per complessivi 97,5 milioni.

"La procedura, gestita da Artea - commenta l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi - si è conclusa con rigoroso rispetto dei tempi previsti e dando una risposta concreta pressochè a tutti gli agricoltori che ne avevano i requisiti e che avevano fatto la Domanda unica 2018 per la Pac. Gli anticipi erogati ammontano a circa il 70 per cento del contributo totale. Il restante 30 per cento sarà erogato entro la fine di giugno 2019".

I pagamenti alle aziende hanno riguardato per circa 63,8 milioni di euro, contributi non legati alla produzione; per 31,7 milioni, domande collegate invece agli interventi sull'ambiente, mentre il 2 milioni sono stati destinati alle aziende di giovani under 40. Ma non è tutto. Nel mese di dicembre 2018 sarà possibile dare corso ai pagamenti per le 4.250 piccole e piccolissime aziende (che aderiscono al regime di premio chiamato del "Piccolo agricoltore"), per un importo complessivo pari ad 2,7 milioni.