Fondazione CR Firenze: al via i bandi per i contributi ordinari

Le domande possono essere presentate dal 23 settembre al 20 novembre

Partono i cinque bandi di Fondazione CR Firenze per la richiesta dei contributi ordinari. La Fondazione, solo una volta l’anno, offre la possibilità di presentare una domanda per il finanziamento di progetti in linea con le finalità dell’ Istituzione e inerenti le sue cinque aree tematiche di intervento: arte, attività e beni culturali; volontariato, filantropia e beneficenza; ricerca e innovazione; educazione, istruzione e formazione; protezione e qualità ambientale. Le domande possono essere presentate dal 23 settembre al 20 novembre.

Questa possibilità si rivolge ad associazioni ed enti senza scopo di lucro che operano nei territori di riferimento della Fondazione: Città Metropolitana di Firenze e Province di Arezzo e Grosseto. Sono accolti progetti che saranno realizzati nell’anno 2020. Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione saranno determinate sulla base delle disponibilità definite dal Documento di Programmazione Annuale 2020. Le domande potranno essere presentate esclusivamente “on-line” nella sezione “Contributi Ordinari” del sito www.fondazionecrfirenze.it.