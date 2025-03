Florence Cocktail Week torna a Firenze dal 7 al 13 aprile 2025

FIRENZE - Florence Cocktail Week torna a Firenze per diffondere la cultura del Bere Consapevole e Responsabile e valorizzare la Miscelazione di Qualità di tutta la Toscana nei migliori 60 Cocktail Bar e Bar d’Hotel di Firenze.

L’edizione 2025 della kermesse ideata e diretta da Paola Mencarelli con il Patrocinio del Comune di Firenze e il supporto della Fondazione Destination Florence si terrà nel capoluogo Toscano dal 7 al 13 aprile 2025, con una sette giorni di eventi diffusi che vanno a mettere in primo piano la mixology d’autore cittadina, regionale e italiana, i suoi professionisti e i suoi giovani talenti.

Lo schema principale è quello degli anni precedenti e delle altre Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli. Una settimana in cui conoscere i principali cocktail bar della città tramite Cocktail List esclusive FCW, ma anche con eventi diffusi, masterclass e tasting di prodotti, presentazioni e guest shift con ospiti italiani e internazionali.

Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dal Brunch alla Night Shift.

“Se Italian Cocktail Weeks, con Florence Cocktail Week, Tuscany Cocktail Week, Venice Cocktail Week, Cortina Cocktail Weekend e Amalfi Coast Cocktail Week, è diventato un brand, è grazie alla stessa Firenze, la città dove tutto é nato nel 2016, al supporto di realtà importanti come l’Hotel Four Seasons e Locale, che per primi hanno creduto nella manifestazione, e all’entusiasmo di tutti i bartender che negli anni vi hanno preso parte” racconta Paola Mencarelli. “Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere sempre il format stesso, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo potrebbero diventare monotoni. Per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti è importante seguire e anticipare le tendenze, delineando così nuovi spunti per i professionisti del settore e il grande pubblico.”

FCW è un evento sartoriale quindi, con diversi punti in comune con le altre ICW che nel 2025 si focalizza sulle peculiarità della community locale e il talento dei bartender della città di Firenze e di tutta la Toscana, scoprendo i cocktail creati ad hoc per la manifestazione attraverso un itinerario che comprende le 60 insegne partecipanti + 1 Special Coming Soon.

Viareggio capitale dei Cocktail

Il meglio del mondo barman a livello italiano in un weekend di gare e competizioni. Torna il Campionato Italiano Barman e torna con una novità: per la prima volta barman professionisti e barman di domani insieme in una due giorni il cui comune denominatore sarà il banco bar.

II 2 e 3 aprile a Viareggio al Maki Maki si svolgerà infatti la XXV edizione del CIB Scuole targato Federazione Italiana Barman, ma anche il CIB Pro, Campionato Italiano Barman professionisti, con partecipanti da tutte le regioni italiane.

Il CIB Scuole anche quest'anno grazie al contributo dei docenti di sala bar e ai dirigenti degli Istituti Alberghieri sarà ricco di performance professionali dando vita ad un vero e proprio festival degli Istituti Alberghieri italiani, l'unico del suo genere, dove i veri protagonisti sono i ragazzi e le ragazze in gara. Confermato anche per il 2025 inoltre il Premio Marò Loiacono dedicato al bere consapevole, il Campionato Italiano Flair premio Rofea Gallone e Special...mente Barman a cui FIB ha sempre creduto e a cui tiene particolarmente per l'alto valore di partecipazione e inclusione

Ma il 2 e 3 aprile sempre a Viareggio si svolgerà anche il CIB Pro che vedrà salire in pedana barman professionisti da tutta Italia. Due concorrenti in gara estrazione tra le diverse regioni partecipanti per batteria, uno contro l'altro si confronteranno nella creazione di un cocktail da realizzare con i prodotti della Mistery Box del mitico Paolo Bianchi, 10 minuti a disposizione e alla fine ne rimarrà uno solo, il vincitore assoluto, il campione italiano.