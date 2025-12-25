Firenze - Scandicci, derby di volley in diretta Rai

Ph Anatrini

Grazie al bel successo di martedì sera contro Macerata, Il Bisonte Firenze ha ritrovato sotto l’albero di Natale un bel po’ di quella fiducia e di quella serenità che erano scemate con l’accumularsi delle sette sconfitte consecutive. Ma soprattutto ha ricostruito una classifica più solida, che gli permetterà di approcciarsi con la carica giusta al tradizionale appuntamento del derby di Santo Stefano: domani alle 18.30 al Pala BigMat arrivano le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, per la diciassettesima giornata della Serie A1 Tigotà, e la squadra di coach Chiavegatti potrà provare a divertirsi come fatto all’andata, quando mise paura a quella di coach Gaspari perdendo solo al tie break.

Sotto il profilo tecnico il gap è importante a favore della Savino Del Bene, seconda in graduatoria alle spalle di Conegliano, reduce da dodici vittorie consecutive in tutte le competizioni e battuta solo due volte in questa stagione, ma proprio per questo Il Bisonte potrà giocare senza pressioni, cercando di replicare con ancora più continuità il buon livello di gioco espresso a lungo nel match contro Macerata.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono sei: ne Il Bisonte ci sono Francesca Villani, che ha giocato a Scandicci nel 2023/24, e Alessandra Colzi, che ha fatto parte del vivaio della Savino Del Bene registrando anche qualche convocazione in prima squadra nella Serie A2 2013/14, mentre dall’altra parte ci sono Marta Bechis, a Firenze dal gennaio 2016 al gennaio 2018 e poi nei primi due mesi della scorsa stagione, Emma Graziani, bisontina per tre annate tra il 2021 e il 2024, Manuela Ribechi, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per un anno e mezzo tra l’estate 2023 e il dicembre 2024, e Giulia Mancini, che invece lo ha fatto nella prima metà della scorsa stagione.

I precedenti fra le due società si perdono nella notte dei tempi: prendendo come riferimento quelli dalla B1 in su, ovvero dal 2003 a oggi, i confronti diretti sono stati trentasette, con un bilancio di undici successi per Il Bisonte (di cui solo uno in A1, 3-2 a Scandicci il 25 marzo 2017) e ventisei per la Savino Del Bene (di cui ventidue sui ventitré derby giocati nella massima serie).

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Veniamo da un risultato importante, che ci serviva sia per la classifica che per il morale: abbiamo ritrovato la vittoria che ci mancava da un po’, per questo voglio fare innanzitutto i complimenti alle ragazze. Il derby per noi è una partita da approcciare senza pressioni: giochiamo contro un club che ha un grandissimo roster, come dimostra il mondiale appena vinto, e dovremo affrontarle a viso aperto come abbiamo già fatto all’andata, mettendole in difficoltà. L’obiettivo sarà andare in campo con la testa libera, consapevoli dei nostri mezzi, cercando prima di tutto di divertirci e poi di complicare più possibile la vita alla Savino, con la speranza di strappare un buon risultato”.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.

Al momento della registrazione, è possibile anche inserire il codice SCANDICCI10 per ottenere uno sconto del 10% su tutti i pacchetti VBTV.