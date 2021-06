Firenze: rischio riciclaggio da allarme rosso

Firenze 11.06.2021- Girando per Firenze si notano diverse chiusure e nuove aperture. Si facciano subito controlli a tappeto. E' l'invito della Fondazione Antonino Caponnetto, secondo cui i normali operatori economici non hanno soldi. I mafiosi si. Rischio riciclaggio da allarme rosso.

“A Firenze, ed in generale in Toscana, la crisi economica pandemica si è fatta sentire mettendo in forte difficoltà le aziende sane -dichiara Salvatore Calleri presidente Fondazione Antonino Caponnetto- Firenze è sempre stata appetibile in passato e lo è ancora di più oggi per i gruppi criminali mafiosi e non. Girando per Firenze si notano diverse chiusure e nuove aperture. Si facciano subito controlli a tappeto. Il rischio riciclaggio per la Fondazione Antonino Caponnetto è da allarme rosso. I normali non hanno soldi. I mafiosi si. Occhio!”