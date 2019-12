Firenze: rischio neve e ghiaccio nella notte

Codice giallo dalle 3 alle 7 del mattino, poi scatterà da mezzogiorno un vento forte

Domani venerdì 13 dicembre codice giallo per rischio neve e vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino del Cfr (Centro funzionale regionale) per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).

L'allerta neve scatterà alle 3 di notte di venerdì 13 dicembre e si concluderà 4 ore dopo, quindi alle 7 del mattino. Quella per il vento avrà inizio alle 12 per terminare 12 ore dopo.

Ma ecco, nel dettaglio tecnico, la previsione fino alle 24 di domani (fonte Cfr, Centro funzionale regionale):

oggi, giovedì, rapido transito di una perturbazione seguita da generale rasserenamento serale. Domani, venerdì, nuova perturbazione in transito.

PIOGGIA: oggi, giovedì, residue precipitazioni sulle zone interne della regione ed in particolare sulle province di Firenze ed Arezzo con neve a quote collinari. Cumulati medi non significativi e massimi puntuali non significativi. Domani piogge diffuse e temporali sparsi. Migliora dal pomeriggio a partire da ovest. Cumulati medi ovunque significativi. Cumulati massimi fino a elevati più probabili in prossimità di Apuane, Appennino e rilievi prossimi alla costa.

TEMPORALI: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì possibili temporali sparsi/isolati più probabili su zone costiere e centro-settentrionali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: oggi, giovedì,nulla da segnalare. Domani, venerdì, forti raffiche ovunque, molto forti sull'Arcipelago.

MARE: oggi, giovedì, mare molto mosso.

Domani, venerdì mari agitati.

NEVE: oggi giovedì, fino al primo pomeriggio, deboli nevicate a quote collinari sulle zone prossime all'Appennino delle province di Prato, Firenze ed Arezzo. Quota neve intorno ai 300-400 metri (quote inferiori sull'Alto Mugello). Domani, venerdì, nottetempo, possibili deboli nevicate fino a quote pianeggianti sulle zone centro-settentrionali. Innalzamento della quota fino a 1000-1200 metri già in mattinata.

GHIACCIO: dalla sera di oggi, giovedì e nella notte di domani, venerdì, possibili formazioni di ghiaccio nelle zone interne ed in particolare nelle aree interessate dalle nevicate.

Per ulteriori informazioni:

http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71

http://www.regione.toscana.it/allertameteo