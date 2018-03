Firenze rende omaggio al capitano viola Davide Astori

Lunga fila di tifosi ai cancelli del Centro Tecnico di Coverciano

La casa del Calcio italiano accoglie il feretro che arriva nel primo pomeriggio. Tanti i tifosi viola, alcuni arrivati da fuori Toscana, che portano omaggio al capitano Davide Astori davanti ad una bandiera nazionale a mezz'asta.



Anche la squadra allenata da Stefano Pioli si reca a Coverciano dove migliaia di tifosi sfilano in un silenzio rotto solo dagli applausi per la compagine gigliata.



I funerali del capitano viola morto domenica alla vigilia dell'incontro di Serie A ad Udine si terranno la mattina di giovedì 8 marzo in Santa Croce.