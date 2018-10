Firenze Marathon: aperte le iscrizioni alla rinnovata Ginky Family Run

Cambia la location e il giorno, si terrà il sabato alla vigilia dell’evento

Ginky Family Run, la corsa promozionale su strada legata alla Firenze Marathon, apre ufficialmente le iscrizioni per l’edizione 2018. Quest’anno si svolgerà il sabato pomeriggio con partenza alle 15.30 del 24 novembre (non più la domenica mattina in contemporanea con la maratona). Sono ufficialmente aperte le iscrizioni, come sempre gratuite per i bambini e i ragazzi al di sotto dei 14 anni, mentre per gli adulti è richiesto un contributo di 10 euro.

Cambia il giorno e anche la location: il tracciato di circa 3 km è un anello ricavato nel parco delle Cascine, totalmente presidiato dai volontari di Firenze Marathon, con partenza e arrivo presso il Villaggio in Piazza Gui, davanti al Maggio Musicale Fiorentino, a circa cento metri in linea d’aria dal (nuovo) Marathon Expo che sarà alla stazione Leopolda.

Musica, giochi, concerti, distribuzione di gadget e tanti stand animeranno il Villaggio, e sarà la stessa logistica che la mattina stessa dell’evento avrà accolto la staffetta benefica 3 x 7 km, presidiata dagli stand della tante Onlus benefiche a cui vanno i proventi della staffetta.

A ciascuno dei partecipanti, piccoli e adulti, la maglia ufficiale dell’evento.

L’appuntamento ogni anno, coinvolge circa 1.500 persone ed è aperto a tutti: grandi, piccoli, genitori, singoli, accompagnatori e amici dei maratoneti, bambini delle scuole elementari, ragazzi delle medie.