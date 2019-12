Firenze: Mandela Memorial a 6 anni dalla morte del Nobel

Giovedì 5 dicembre con Dario Brunori e Sello Hatang

Firenze ha intitolato a Nelson Mandela la maggiore struttura polivalente della città – il Mandela Forum – ponendovi all’ingresso una riproduzione della cella di Robben Island in cui il premio Nobel per la pace trascorse 18 dei 27 anni di prigionia.



È qui, davanti a questo simbolo della lotta all’apartheid, che giovedì 5 dicembre alle ore 12 il presidente della Nelson Mandela Foundation Sello Hatang e il cantautore Dario Brunori ricorderanno Nelson Mandela, nel sesto anniversario della scomparsa, nell’ambito di un evento a cui tutti sono invitati.



Incontro denso di significato, tra l’artista che con il brano "L'uomo nero" ci ha ricordato il ritorno di una nefasta cultura della sopraffazione e il responsabile della fondazione che diffonde l’eredità morale di Madiba.



Fuori da ogni facile retorica, l’obiettivo di questo anniversario è proprio sostenere il pensiero di verità, riconciliazione e perdono che ha segnato la vita di Nelson Mandela.



Durante la giornata Sello Hatang incontrerà gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Liceo Linguistico Marco Polo, i consiglieri della sezione San Lorenzo a Greve di Coop Unicoop Firenze – da tempo impegnata in progetti di sviluppo in Africa - e i vertici della Fondazione CR Firenze, che oltre a sostenere il Mandela Forum promuove al suo interno le attività di associazioni benefiche. In giornata anche un incontro al Comune di Firenze con una delegazione impegnata contro il razzismo.



Nei prossimi giorni il presidente della Nelson Mandela Foundation Sello Hatang visiterà altre scuole, martedì 10 parteciperà al Meeting dei Diritti Umani, mentre venerdì 13 dicembre sarà in piazza Dalmazia, dove nel 2011 l’estremista di destra Gianluca Casseri uccise i senegalesi Samb Modou e Diop Mor, per quella che è stata definita “la strage di Firenze”.



Madiba non è morto ma, come nella cultura sudafricana, è “andato a incontrare i suoi antenati”. Ben vivi sono gli ideali per cui ha lottato, a difesa di democrazia, pace e diritti umani.



Sui social media del Mandela Forum sarà possibile seguire l’incontro tra Sello Hatang e Dario Brunori. Iniziativa organizzata dall'associazione Mandela Forum.



