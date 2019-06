Firenze, l'estate nei quartieri 4 e 5

Presentate rassegne ed iniziative per tutti i gusti. Giovedì alla Limonaia di Villa Strozzi i Pupi di Stac, venerdì a Villa Vogel la Fanfara dei Carabinieri, il 3 luglio il Peretola Music Festival, il 10 Notturno in tramvia

Saranno tre gli appuntamenti con la terza edizione della ‘Stenterelliade’ dei Pupi di Stac che l’Estate Fiorentina 2019 porterà in altrettanti spazi del Quartiere 4.

“L’atteso ritorno della ‘Stenterelliade’ dei Pupi di Stac è una realtà – dichiara il presidente Mirko Dormentoni – apprezzatissima nell'ambito della rassegna della storica compagnia fiorentina che partirà giovedì 20 giugno con cinque spettacoli fino al 18 luglio. Ben tre di questi, compresa la serata inaugurale, si svolgeranno in altrettanti luoghi del nostro quartiere: la Limonaia di Villa Strozzi, il parco di Villa Vogel e la BiblioteCaNova. È un’ulteriore testimonianza della profondità del legame che unisce il nostro territorio ai Pupi di Stac, un’autentica istituzione italiana in tema di teatro di figura e, soprattutto, di divertimento per grandi e piccini. Ed è anche una conferma dell’attenzione posta dall’Estate Fiorentina al Q4, sempre più centrale nella promozione e nella produzione culturale cittadina”.

Si inizia giovedì 20 giugno, alle 21, alla Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, con ‘Il Drago dalle sette teste’, una movimentata storia di avventure tratta dalle antiche fiabe popolari toscane: Gianni è un pescatore e un giorno nella rete finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una spada arrugginita, e un compagno fedele, il cane Carlino; iniziano così le avventure di Gianni, che affronterà peripezie e terribili pericoli, con l'aiuto della propria audacia e degli strani oggetti regalati dal pesciolino.

Giovedì 27 giugno, alle 21, sul palco del Parco di Villa Vogel, in via Canova 72, i Pupi di Stac porteranno, direttamente dalla Lombardia, ‘I Burattini di Como’, con ‘Streghe maghi, e draghi’, spettacolo che racconta del rapimento di un piccolo draghetto e della sua liberazione dopo incredibili vicissitudini. Conducono lo sviluppo della trama la maschera di Como Tavà e il drago Cotoletta. Streghe, maghi e draghi sono la materia ribollente delle più classiche trame della letteratura per l’infanzia. Il solo nome evoca mondi straordinari dove si libera la fantasia e i burattini sono lo spettacolo più adatto per costruire intrecci, luoghi e avventure per questi personaggi. Il Teatro dei Burattini di Como ha bandito tutto ciò che potrebbe generare paura o ansia nei piccoli spettatori. Qui quindi trionfano gioco, ironia e strabiliante fantasia. Insomma, si ride di gusto con partecipazione appassionata e gioiosa.

Giovedì 11 luglio, alle 18.30, la ‘Stenterelliade’ dei Pupi di Stac tornerà, stavolta alla BiblioteCaNova di via Chiusi, dove proporrà la Compagnia del Melarancio di Cuneo, con ‘Il libro delle fantapagine’, uno spettacolo dalle oltre mille repliche in Italia e all’estero: due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al mondo, in quanto dotato di volontà propria e dello straordinario potere di inghiottire e far vivere nelle sue pagine chiunque gli si avvicini, come Camillo e Gelsomino che si ritrovano nel mondo delle fiabe fra geni, streghe, draghi, fate e orchi e, dopo avere attraversato avventure di ogni tipo, ritrovano la strada per la realtà.

Festa della Musica venerdì 21 giugno 2019, dalle 18.30 alle 20, nel Parco di Villa Vogel, insieme alla Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

La formazione, diretta dal maestro Luogotenente Ennio Robbio, attraverserà il parco per concludere sul palco la sua esibizione di brani popolari e marce militari.

“È un onore e un piacere per noi accogliere al Quartiere 4 la Festa della Musica – dichiara il presidente Mirko Dormentoni – e ospitare la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Il nostro parco sarà attraversato da melodie ed armonie che, nell’allietare i presenti, che auspichiamo numerosi, diffonderanno liberamente cultura ed emozioni. La Festa della Musica è una bellissima idea del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC). A portarla a Villa Vogel sarà l’Arma dei Carabinieri, a suggellare anche nell’espressione artistica l’ormai consolidata collaborazione che già esiste con il Quartiere 4. Sarà quindi una nuova occasione per vivere in maniera diversa, aperta, creativa e collettiva uno dei nostri giardini più belli e frequentati”. Ingresso libero. (s.spa.)

Attivissimo anche il Quartiere 5, che apre le sue porte ai cittadini per serate di animazione e convivialità. Una storia che nasce nel 2015 quando si decise di far diventare la sede del Quartiere, e in particolare il suo bel giardino, un luogo di aggregazione culturale nel periodo estivo.

La rassegna, significativamente intitolata ‘Estate a Pallini’, punta a valorizzare la collaborazione con le associazioni locali, artistiche, sportive e culturali del territorio.

25 giugno, ore 21, Spettacolo di danza a cura di Scuola Danza Demidoff

30 giugno, ore 19, Concerto con Scuola di musica Misikalmente

4 luglio, ore 21, Spettacolo di ballo con ASD Fit Village Urban Dance

Estate a Peretola, Brozzi, Le Piagge

Spettacolo “Vissi d’arte e d’ingegno” dedicato a Leonardo a cura dei Teatri d’Imbarco

26 giugno, ore 21 piazza Primo Maggio

27 giugno, ore 21, piazza Garibaldi

Spettacolo “I marziani” dedicato agli astronauti del primo allunaggio, a cura dei Teatri d’Imbarco

02 luglio, ore 21 in piazza Garibaldi

03 luglio, ore 21 in piazza I° Maggio

Nel mese di settembre due serate evento, sempre alle ore 21, saranno invece dedicate a Fabrizio De Andrè:

21 e 22 settembre Ritratto apocrifo di un cantautore al Teatro delle Spiagge

Il camper dell’arte a cura di MUS.E

11 luglio, ore 21, piazza interna al Centro Commerciale Le Piagge, serata dedicata a Leonardo, vita e opere, nell’occasione del suo cinquecentenario.

Grillo Swing

29 giugno ore 21,00, piazza 1° Maggio a cura della Compagnia delle Seggiole

14 luglio ore 21.15, piazza Garibaldi, a cura della Compagnia delle Seggiole

Serata dedicata al “Grillo Canterino” e alle canzoni di Odoardo Spadaro. Il Grillo Canterino è la trasmissione radiofonica che più di ogni altra rappresenta lo spirito fiorentino e che suscita ancora oggi negli ascoltatori un tuffo nel passato alla riscoperta di una comicità irriverente e diretta, ma elegante e intelligente come solo la tradizione locale può consentire.

Mercoledì a Peretola, ore 21 in piazza Garibaldi a cura del CCN Le botteghe del Borgo di Peretola

3 luglio Peretola Music Festival

10 luglio Fashion dog

17 luglio Concerto “The Shot”

24 luglio Karaoke sotto le stelle

Piagge Wave

4 luglio, dalle 17 alle 22.30, nel prato antistante il Centro Giovani L’Isola, una serata dedicata alla restituzione di tutti i laboratori svolti durante l’anno presso la ludoteca La Prua, il bar no-alcool l’Approdo e il Centro giovani L’Isola, Laboratori, balli, canti e esibizioni artistiche

Estate a Rifredi, Careggi, Castello

Festival di musica, ore 21.30, piazza Dalmazia, a cura dell’associazione culturale Firenze Suona

2 luglio Festa con Tarabaralla

16 luglio Festa con Rick Hutton Band

Teatro in piazza a cura del CCN Dalmazia ore 21

9 luglio, Piazza Dalmazia spettacolo di improvvisazione a cura di Areamista

Notturno in tramvia

10 luglio ore 19 o 21 (per info: www.agimusfirenze.it) Linea T1 con partenza da Muratori - Stazione Statuto, fermata intermedia Vittorio Emanuele II - Teatro di Rifredi e arrivo Careggi Ogni performance alle fermate avrà la durata di circa 20’

Spettacolo teatrale ore 21, piazza Dalmazia, a cura dell'associazione Impresa Fulvio Cauteruccio

30 luglio, “Emigranti cia' ciao cia'”. Lo spettacolo consiste in un monologo comico basato su una vicenda realmente accaduta. Il testo ripercorre la storia dell'immigrazione italiana fino ai giorni nostri.

Spettacolo Vissi d’arte e d’ingegno dedicato a Leonardo a cura dei Teatri d’Imbarco

25 giugno, ore 21, piazza Morandi

Spettacolo “I marziani” dedicato agli astronauti del primo allunaggio, a cura dei Teatri d’Imbarco

04 luglio, ore 21, piazza Morandi

Estate di note a cura di Agimus, Aula Magna del Nuovo Ingresso di Careggi

Laboratori in Terza piazza Piazza Leopoldo 17,30/19,00 a cura di Unicoop Firenze

27 giugno, “L’orto” incontri su le pacciamature dell’orto, l’utilizzo di macerati naturali per coltivare, l’irrigazione.

2 luglio, “Birdwatching” con la partecipazione di LIPU, conoscenza dell’avifauna di questa nicchia verde e costruzione casette e mangiatoie utili a questi animali.

9 luglio, “Casette per libri e Bookcrossing” costruzione di casette in legno per custodia di libri donati a chi può prenderli e leggerli direttamente in Terza Piazza.

17 settembre, “Giardini in movimento: il compostaggio domestico e di quartiere”

24 settembre, “Giardini in movimento: laboratori di semine e coltivazioni

28 luglio, ore 10.30 Concerto di Tango

Letture per bambini a cura dell’associazione Teatrolà

25 giugno, ore 17 Giardino Orticoltura

Concerti a cura dell’ Accademia San Felice al giardino Orticoltura, Loggia dei Bondi, via Vittorio Emanuele II, 4 ore 21.30

5 luglio, Concerto per voce e chitarra

12 luglio, Concerto per fisarmonica

Estate di note a cura di Agimus

20 luglio, ore 21.15 Chiesa di San Michele a Castello, via San Michele a Castello,14, Concerto per il 50° anniversario dell’allunaggio, musiche di mancini, Williams, Giacchino, Carmichael, Burt, Horner.

Estate a Novoli

Concerti per chitarra e chitarra e voce a cura dell’associazione Accademia San Felice

19 e 28 giugno, ore 21 Oratorio Santa Maria a Novoli, via Lippi e Macia, 10

Estate di note a cura di Agimus, ore 21.15, Villa Pozzolini, viale Guidoni, 188

Mercoledì 18 settembre, “Lunatici ma non troppo” contrabbasso e violoncello, musiche di Rossini, Bach, Vivaldi

Mercoledì 25 settembre, “Il piccolo principe” per grandi e piccini, voce e arpa

Mercoledì 2 ottobre, “Ma per fortuna è una notte di luna”, Concerto lirico soprano e pianoforte, musiche di Beethoven, Mozart, Bellini, Schubert, Faurè, Tosti, Debussy, Dvoràk

Il camper dell’arte a cura di MUS.E

12 luglio ore 21 Piazza Don Bencini – San Donato

Serata dedicata a Leonardo, vita e opere, nell’occasione del suo cinquecentenario

Rigenerazione ecologica del giardino delle Medaglie d’Oro: laboratori per bambini ore 10,00/12,00 a cura dell’associazione Novoli

Quattro.Quarti

21 giugno “Dalla chioma”

24 giugno “C’è posto per tutti”

28 giugno “C’è posto per tutti”

1 luglio “Il giardino curioso”

5 luglio “Il giardino curioso”

Animazione per bambini

19 - 26 giugno ore 18,00 Giardini di via Allori a cura dell’associazione Tri-boo

Notturno in tramvia

Bac(h) to the moon. Suites per violoncello, musiche di Bach

17 luglio ore 19 o 21 (per info: www.agimusfirenze.it) con partenza dalla fermata Buonsignori – Liceo Da Vinci, fermata intermedia San Donato – Università e arrivo a fermata Torre degli Agli.

Ogni performance alle fermate avrà la durata di circa 20’

Visite guidate

Si inserisce nella programmazione estiva anche il programma di visite guidate gratuite sul territorio del Q.5, curato dall’associazione culturale Akropolis. Una iniziativa oramai divenuta un appuntamento importante per i fiorentini e non solo, desiderosi di scoprire aspetti insoliti e meno conosciuti del ricco patrimonio presente nel vasto territorio del Quartiere 5.

22 giugno, ore 18, Sulle tracce di Leonardo a Firenze;

2 luglio, ore 11, Villa Salviati, le grotte e il giardino;

3 agosto, ore 16, Le “corti di Peretola”;

5 settembre, ore 16, La Pieve di Santo Stefano in Pane e la Compagnia;

10 settembre, ore 16, Il nuovo giardino dei Padri Domenicani di Santa Maria Novella.

