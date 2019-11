Firenze: le porte storiche in viola per la lotta al tumore del pancreas

Stasera 21 novembre l'illuminazione speciale. A livello mondiale la campagna di sensibilizzazione coinvolge luoghi celebri come le cascate del Niagara e la Opera House di Sidney

Firenze aderisce alla Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, che si celebra oggi in tutto il mondo, illuminando di viola le sei porte storiche della città con l’obiettivo di rendere consapevoli i cittadini sulle neoplasie pancreatiche. La speciale illuminazione sarà visibile stasera e sarà a cura di Silfi spa.

“Il Comune aderisce alla Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas - ha detto l’assessore alla Sanità Andrea Vannucci - con lo scopo di sensibilizzare il più possibile la cittadinanza su questa patologia ancora troppo poco conosciuta e difficile da curare se individuata tardivamente. La prevenzione è importante per sconfiggere la malattia e non va mai sottovalutata”.

La campagna ‘Facciamo luce sul tumore al pancreas’ è sbarcata in Italia nel 2015 grazie all’impegno dell’associazione Nastro viola onlus. Grazie anche alla collaborazione con le associazioni Fondazione Nadia Valsecchi, associazione Oltre la Ricerca ODVe Associazione My Everest, il numero dei Comuni italiani che aderisce all’iniziativa cresce di anno in anno.

A livello mondiale la campagna di sensibilizzazione coinvolge luoghi celebri come le cascate del Niagara e la Opera House di Sidney, nasce con l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. Un vero e proprio ‘killer silenzioso’, la cui diagnosi precoce è resa difficile in quanto i sintomi maggiormente riconducibili a questa malattia appaiono solo in stato avanzato. I campanelli di allarme maggiormente frequenti sono costituiti da ricorrenti disturbi dell’apparato digerente, improvviso calo di peso, persistenti dolori addominali che si irradiano alla schiena, urine scure, feci di colore chiaro, nausea, vomito, comparsa improvvisa di diabete, prurito ed ittero (colorazione giallastra della cute e della parte bianca dell’occhio).

Per maggiori informazioni sull’associazione Nastro viola onlus cliccare su www.nastroviola.org