Firenze, la quarta edizione del Festival del volo

Firenze, 7 maggio 2025 – Torna anche quest’anno l’emozione del volo, tra cielo e fantasia, per grandi e piccoli. Sabato 10 e domenica 11 maggio l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli ospita la quarta edizione del festival del volo “Volare”, un weekend per scoprire e vivere il sogno del volo con i piedi per terra, tra attività, spettacoli e laboratori.

Dalle 11:00 alle 21:00, il parco delle Cascine si trasformerà in un grande villaggio, con voli vincolati in mongolfiera (a partire dalle ore 19, in base alle condizioni meteorologiche), sorvoli della città in elicottero, laboratori didattici per bambini, aeromodellismo, aquiloni giganti, simulazioni di volo e dimostrazioni di droni.

Confermati anche gli spazi dedicati a Leonardo Da Vinci, con modelli funzionanti delle sue macchine volanti e l’affascinante aquila meccanica. Tante le attività dedicate ai più piccoli, dall’aquilone fai-da-te, organizzato da Pm Model, ai laboratori interattivi curati da FC Falconeria e I Predatori di Vallefredda, fino alla possibilità di immedesimarsi nel ruolo di pilota militare salendo a bordo del cockpit dell’aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di vivere un’esperienza unica con la Realtà Virtuale grazie allo stand dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, dove sarà allestito anche un laboratorio per i bambini.

Inoltre, sarà presente anche il Museo Galilei, partner dell’iniziativa, che consentirà di sperimentare l’uso di alcune copie di strumenti scientifici come l’astrolabio, il notturnale e il cannocchiale di Galileo con il quale il grande scienziato avvicinò i corpi celesti all’uomo. Le collezioni di strumenti astronomici del Museo Galileo sono tra le più importanti del mondo e dimostrano come l’uomo fin dall’antichità abbia scrutato il cielo per orientarsi, misurare il tempo e conoscere il futuro.

A completare questo programma ricco di iniziative, si inserisce anche l’esibizione coreografica degli Aquiloni Giganti dell’Associazione FiloVola di Filippo Gallina.

Tutto questo sarà accompagnato da spettacoli, talks, incontri e performance a tema, oltre ad aree dedicate al Food&Beverage.

Volare – Festival del volo è organizzato da Le Nozze Di Figaro e Toscana Aeroporti SpA, con il contributo di Volotea, e in collaborazione con Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Aeroclub di Firenze “Luigi Gori”, F.C. Falconeria, I Predatori di Vallefredda, Museo Galileo Galilei e Museo Leonardo Da Vinci – Fondazione Pedretti.

“Ringrazio gli organizzatori e tutte le realtà che hanno contribuito a proporre anche quest’anno questa splendida manifestazione – dichiara la sindaca Sara Funaro –, un evento che per un intero fine settimana animerà il parco delle Cascine e consentirà a fiorentini e turisti di tutte le età di sperimentare la magia del volo nelle forme più svariate. Un’occasione speciale per stupirsi e godere della bellezza del patrimonio architettonico della nostra città da un punto di vista differente ed esclusivo, il cielo”.

“Il volo unisce il massimo della tecnologia e della magia, mette insieme l’aspirazione e il sogno dell’uomo. E Firenze in questo senso è protagonista con il suo aeroporto, con l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e con il Museo Galileo, di cui vorrei valorizzare la presenza in questo Festival. Si tratta di uno dei più importanti musei della scienza, che offre ai visitatori la possibilità di ripercorrere gli strumenti che hanno fatto la storia dell’aeronautica e del volo, come il notturnale, l’astrolabio e il cannocchiale di Galileo.

E sempre sul volo poi a Firenze abbiamo questa storia affascinante dell’idraulico Luder, che nel 1795 spiccò il volo in mongolfiera da Piazza del Carmine. Il nostro aeroporto colloca Firenze al centro delle connessioni economiche, culturali e sociali e contribuisce a rendere la nostra città una meta sempre più ambita a livello internazionale. La crescita costante registrata dallo scalo ci rende orgogliosi e ottimisti per il futuro”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il Festival del Volo – dichiara Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti –. Il volo rappresenta da sempre una delle più grandi conquiste dell’ingegno umano, un simbolo di progresso e libertà. Promuovere iniziative come questa significa rafforzare il legame tra il nostro territorio e la cultura del volare, ispirando le nuove generazioni e avvicinandole, con curiosità e passione, al mondo dell’aeronautica e, quindi, della scoperta.”

Main sponsor dell’evento è Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega Firenze con 12 destinazioni: 5 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo); 4 in Francia (Bordeaux, Lione, Nantes e Tolosa); 1 in Germania (Amburgo); 1 in Repubblica Ceca (Praga) e 1 in Spagna (Bilbao). Grazie a una proposta di voli comodi, diretti e tariffe competitive, il vettore si distingue anche per l’impegno nel promuovere eventi culturali locali, come “Volare – Festival del Volo”, a conferma del forte legame con il territorio toscano. Durante le due giornate del festival, Volotea accoglierà i visitatori nel proprio stand - situato nell’area aquiloni – caratterizzato da un’area relax con sdraio brandizzate e hostess pronte a illustrare tutte le novità sui collegamenti in partenza da Firenze.

“Siamo felici di tornare al Festival del Volo, un appuntamento che incarna perfettamente il nostro spirito e la nostra missione: rendere il volo accessibile, sorprendente e vicino alle persone. Anche quest’anno saremo presenti con uno spazio pensato per accogliere grandi e piccoli in un’atmosfera rilassata e informale, dove raccontare tutte le novità del nostro network da Firenze, senza però dimenticare anche i comodi collegamenti da Pisa alla volta di Olbia e Nantes” – dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

Attraverso questa iniziativa, Toscana Aeroporti, Volare Festival e Ultravox sostengono Artemisia, Associazione di promozione sociale impegnata nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti, primi fra tutti il diritto alla libertà, alla sicurezza, all’integrità.

L’ingresso ha un costo simbolico di 5 euro, valido per entrambe le giornate.

Le iscrizioni ai laboratori e alle attività si effettuano direttamente sul posto.Per informazioni e prenotazioni relative alla priority line: segreteria@ultravoxfirenze.it

Le riprese durante Volare Festival verranno realizzate da Dronisti Latini Film Making di Jacopo Bianchi.

Info www.ultravoxfirenze.it – www.lndf.it