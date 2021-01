Ben 500 richieste per partecipare alle visite guidate e via alla nuova programmazione. Tutto esaurito fino al 14 febbraio, ma sono aperte le prenotazioni per le nuove date fino a metà marzo

Il progetto ‘Firenze insolita’ ha fatto boom, con quasi 500 richieste di partecipazione alle visite guidate registrate in poche ore e i primi 11 tour già sold out, mentre arrivano le nuove date di febbraio e marzo. L’iniziatva ‘Firenze insolita? Meglio con la guida’ è organizzata dalle guide turistiche di Federagit Firenze, in collaborazione con Confesercenti Toscana, Confesercenti Firenze, con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Firenze. Dopo il debutto del 23 gennaio con la prima visita alla ‘Firenze esoterica’, si sono svolti altri quattro tour e sono già tutti i prenotati i 210 posti messi a disposizione per i 14 itinerari in programma dal 1 al 14 febbraio. Per questo, gli organizzatori hanno deciso di lanciare già da oggi il calendario delle visite per la seconda metà di febbraio e marzo.

“Un successo che conferma l’interesse dei fiorentini e dei visitatori per la riscoperta di una Firenze vera e insolita - ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -, valorizzando percorsi di grande fascino anche fuori dal centro storico e dagli itinerari più battuti. Un progetto che valorizza un turismo di qualità, esperienziale e innovativo dando la possibilità ai partecipanti di immergersi nelle storie della città e nei suoi mestieri, sempre affiancati dalle guide turistiche professioniste che aderiscono al progetto Feel Florence. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’assessorato al Turismo, voluto per accompagnare la ripartenza del settore in grave crisi a causa degli effetti della pandemia e indirizzare a ripensare il concetto stesso di turismo all’insegna della riscoperta della città più nascosta e meno frequentata”.

“Siamo piacevolmente sorpresi per l’incredibile risposta di tutti – afferma Marco Verzì Presidente Federagit Confesercenti Firenze -, anche se sapevamo che le proposte erano interessanti per un pubblico attento alla propria città e bisognoso di potersene riappropriare con un professionista che lo accompagnasse con passione alla scoperta della nostra Firenze più insolita. Sono stati giorni intensi ma siamo riusciti a completare la formazione dei gruppi per le prime 25 visite e siamo pronti a pubblicare il calendario delle prossime per cercare di soddisfare tutti coloro che non sono rientrati nella prima programmazione”.

E’ possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina https://www.facebook.com/FederagitFirenze/. Per informazioni e adesioni: http://www.confesercenti.toscana.it/ri-scopri-firenze-con-noi/.

Programma delle visite

gio 18/02/2021 10.00 Passeggiata alla scoperta della Firenze Ebraica nel centro storico

ven 19/02/2021 14.30 Dall'Arno alla collina - trekking urbano dal Ponte Vecchio a San Miniato al Monte

sab 20/02/2021 10.00 Cappella Sassetti: la profezia nascosta dei Medici

sab 20/02/2021 14.30 Da Firenze a San Domenico fra incantevoli ville e storici personaggi

dom 21/02/2021 10.00 “L’Uomo dell’Anno 2021: Durante Alighieri detto Dante”, per i 700 anni dalla sua morte

dom 21/02/2021 14.30 Firenze Romana

gio 25/02/2021 10.00 Firenze… storie di viaggi e viaggiatori!

ven 26/02/2021 14.30 Diladdarno: dalle origini al presente

sab 27/02/2021 10.00 Santa Croce: visita insolita di un quartiere importante

sab 27/02/2021 14.30 Tour letterario: visita guidata ai luoghi che accolsero a Firenze artisti celebri

dom 28/02/2021 10.00 Congiure, crimini e castighi a Firenze

dom 28/02/2021 14.30 "Infatuated aliens": stranieri a Bellosguardo fra Otto e Novecento

gio 04/03/2021 10.00 Misteri e Curiosità di Firenze

ven 05/03/2021 14.30 Da San Niccolò alla porta del cielo

sab 06/03/2021 10.00 Segni e simboli delle dinastie fiorentine

sab 06/03/2021 14.30 Da Michelangelo a Michelangelo

dom 07/03/2021 10.00 Donne di pietra, di coraggio e di passioni

dom 07/03/2021 14.30 Tra moderno e contemporaneo - Isolotto Cascine e Novoli

gio 11/03/2021 10.00 Gli ebrei e il Risorgimento: da Piazza della Repubblica a Piazza D'Azeglio

ven 12/03/2021 14.30 Dalla Porta dei Leoni alla Piazza dei Frati Piagnoni: da San Gallo a San Marco

sab 13/03/2021 10.00 Trekking urbano: la volta del cielo e le "stelle" medicee

sab 13/03/2021 14.30 Le antiche carceri di Firenze

dom 14/03/2021 10.00 La Firenze delle Donne

dom 14/03/2021 14.30 Le ciane storiche o “Ma figurati!?”

gio 18/03/2021 10.00 Firenze Esoterica: antichi culti solari e cammini iniziatici pagani in luoghi cristiani